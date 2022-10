onvista Mahlzeit: Chartbild im Dax hellt sich weiter auf - Intel, Biontech, Mercedes und Plug Power streicht die Prognose zusammen

Die Wall Street ist gut in die neue Woche gekommen und der Dax schließt sich der positiven Entwicklung heute gerne an. Gegen Mittag liegt er deutlich über 1 Prozent im Plus und deutlich über der Marke von 12.800 Punkten. Damit hellt sich das Chartbild im deutschen Leitindex deutlich auf.

An der Spitze im deutschen Leitindex hat Mercedes mittlerweile die Deutsche Bank abgelöst. Der Branchenverband ACEA hat die Zahl der Neuzulassungen für September veröffentlicht und der Stuttgarter Autobauer kommt hier auf ein Plus von 30 Prozent. VW und BMW schneiden zwar nicht ganz so gut ab, aber die Zahlen können sich auch sehen lassen.

Intel muss bei seiner Tochter Mobileye beim Börsengang kleinere Brötchen backen, Plug Power streicht die Umsatzprognose zusammen und die Lufthansa Aktionäre wissen nicht so recht, wie sie mit der Prognoseerhöhung umgehen sollen.

Dax-Check Teil 2: Heut mit den Aktien von Beiersdorf, BMW, Brenntag, Continental und Covestro

onvista Mahlzeit: Schnell auf den Punkt informiert!

Themen der heutigen Sendung: Dax, BYD, Intel, Rio Tinto, BHP Group, Roche, Plug Power, Biontech, Deutsche Bank, Mercedes, Tops&Flops, Lufthansa, Pfeiffer Vacuum, Vossloh, Nokia, Nagarro, Musterdepot, BMW, Beiersdorf, Branntag, Continental, Covestro, Li-ft, Kinder Morgan, BioCryst & Zuschauerfragen.