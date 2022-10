Trading-Chance SMA Solar: Jetzt den Short-Gewinn mitnehmen und drehen?

Werbung

Man glaubt offensichtlich nicht daran, dass es SMA Solar gelingt, im zweiten Halbjahr wieder Fahrt aufzunehmen, wie man das im Zuge der Halbjahresbilanz avisiert hatte. Doch mittlerweile ist die Aktie nicht nur überkauft, sondern auch am unteren Ende ihres Abwärtstrendkanals angekommen. Es ist also schon viel Negatives eingepreist. Das wäre eine Gelegenheit für risikofreudige Trader, Short-Gewinne mitzunehmen und die Seiten zu wechseln: Eine Trading-Chance Long.

Unser am 15. August vorgestellter Short-Trade auf die SMA Solar-Aktie (die damalige WKN lautete SD9TP7) lag gestern Abend stattliche 86 Prozent im Gewinn. Das alleine darf nie ein Grund sein, das Geld aufs Konto zu überweisen. Aber wenn man sich überlegt, dass die Ergebnisse des ersten Halbjahrs zwar fatal ausfielen, das aber nicht an einer mangelnden Nachfrage lag sondern daran, dass die nötigen Chips fehlten, um so viele der Solarwechselrichter für die Photovoltaik-Industrie herzustellen, wie diese gerne abgenommen hätte, kommt einem natürlich der Gedanke:

Auf die Zahlen wird es ankommen … aber da ist schon viel Negatives im Kurs drin

Die Ergebnisse würden sich deutlich und womöglich auch schnell aufhellen, wenn es denn nur genug Chips gibt. Bei anderen Branchen geht der Chipmangel jetzt in einen Nachfragemangel über, aber kann das bei einem Zulieferer der Solarindustrie auch der Fall sein? Es wäre zumindest fraglich, in einem Umfeld, in dem sich so viele Staaten um die Sicherheit ihrer Energieversorgung sorgen.

Natürlich können die Verluste, die da netto im ersten Halbjahr aufgelaufen sind, nicht schon im dritten Quartal zu immensen Gewinnen werden. Aber spätestens mit der am 10. November erwarteten Bilanz sollte klar werden, ob die Tendenz nach oben weist. Als die Marktteilnehmer genau darauf im Juli und August gesetzt hatten ... auch noch nach den schlechten Halbjahreszahlen … war das hochriskant und ging am Ende auch, zu unserem Vorteil, schief. Aber damals notierte diese Aktie bei 60 Euro, heute um die 40 Euro. Damals war zu viel an Optimismus im Kurs, jetzt aber sind schwache Ergebnisse eingepreist, die so schwach gar nicht werden müssten. Da könnte man sich durchaus überlegen, den im August erworbenen, hochspekulativen Short-Trade jetzt in einen ebenso hochspekulativen Long-Trade zu tauschen, zumal das Chartbild das unterfüttern würde.

SMA Solar ist kurzfristig überverkauft

Die Aktie war vergangene Woche durch die 200-Tage-Linie gerutscht, aber das hat keinen größeren, erneuten Abgabedruck ausgelöst. Im Gegenteil hält sich der Kurs seit einigen Tagen am unteren Ende des im August entstandenen Abwärtstrendkanals. Zugleich ist der RSI-Indikator erstmals seit Jahresanfang deutlich in die überverkaufte Zone gelaufen und dreht dort gerade nach oben. Eine gute Basis für eine kurzfristige Rallye.

Ohne neue Argumente seitens der Bilanzen ist zwar zu vermuten, dass sich eine solche Rallye erst einmal in der Widerstandszone um 48 Euro festfährt. Aber sollte das der Fall sein, hätte man schon einmal eine gute Gewinnbasis, um den Stop Loss auf den Einstiegskurs zu ziehen und abzuwarten, ob die neuen Bilanzdaten den Ausbruch bringen. Bevor die Aktie anzieht, sollte man den Stop Loss knapp unter das „Sprungtuch“ legen, das sich in Form der Supportzone 35,00/35,58 Euro präsentiert. Denn sollte SMA Solar doch noch ein Stück weiter abrutschen, würde das die Rallye-Chance erst dann vom Tisch wischen, wenn auch diese Zone fallen sollte.

Freude am Risiko ist Voraussetzung: Ein antizyklischer Trade!

Wir würden für einen solchen Long-Trade auf SMA Solar ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UBS vorschlagen. Dieses Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 23,786 Euro, woraus sich ein für einen solchen, hochspekulativen Trade angemessener Hebel von 2,23 errechnet. Den Stop Loss würden wir bei 34,20 Euro in der Aktie ansiedeln, das entspräche im Zertifikat einem Kurs von 1,04 Euro. Die WKN dieses SMA Solar Long-Zertifikats der UBS lautet UH6Y5S.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 48,48 Euro, 49,92 Euro

Unterstützungen: 38,42 Euro, 35,58 Euro, 35,00 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf SMA Solar

Basiswert SMA Solar WKN UH6Y5S ISIN DE000UH6Y5S4 Basispreis 23,786 Euro K.O.-Schwelle 23,786 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent UBS Hebel 2,23 Stop Loss Zertifikat 1,04 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

