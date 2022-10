DAX: Sehr volatil

Einmal mehr haben die Erzeugerpreise in Deutschland stärker angezogen, als zuvor erwartet worden war. Das heimische Leitbarometer hat unterdessen den EMA 50 als Unterstützung aufgegeben und tendiert am Donnerstag ein Stück weit tiefer. Von größerer Abgabebereitschaft ist jedoch nichts zu sehen.

So lange also der Bereich um 12.673 Punkten Auftrages Schlusskurs Basis verteidigt wird, stehen die Chancen auf einen Folgeeinstieg und damit frische Monat gar nicht mal so schlecht. Noch immer könnte der DAX sein Ziel um 13.170 Punkten erreichen, eher der Index wieder in eine Konsolidierung geschlittert.

Wird dagegen die markante Unterstützung um 12.673. Den Bericht gekreuzt, wie ist das lediglich Rückschlüsse auf weitere Verluste in Richtung 12.400 und darunter sogar glatt 12.000 Punkte zu. Ein solches Szenario würde allerdings auch keine größeren Impulse mit sich bringen.

Weitere Wirtschaftsdaten folgen ab 16:00 Uhr mit dem Index der Frühindikatoren und Zahlen zum Verkauf bestehender Häuser in den USA. Um 16:30 Uhr folgt noch der wöchentliche DoE-Erdgaslagerhaltungsbericht nebst zahlreichen Quartalsberichten.