United Airlines: Gute Zahlen helfen

Um den seit Anfang 2020 bestehenden Aufwärtstrend endlich zu beenden und hierdurch einen mittelfristigen Trendwechsel einzuleiten, bedarf es bei der United-Airlines-Aktie eines Kursniveaus von mindestens 42,00 US-Dollar. Kurzfristig könnten dann die Zielmarken um 46,79 und 54,10 US-Dollar in den Fokus der Händler rücken. Mittelfristige Ziele wären im Erfolgsfall bei 63,70 US-Dollar für das Papier angesiedelt. Auf der anderen Seite bereitet den Airlines allerdings auch der hohe Spritpreis Sorgen, dies dürfte sich im Chart sicherlich durch einen Dämpfer bemerkbar machen. Solange die anhaltende Seitwärtsbewegung intakt bleibt, ist das Papier kurzzeitig als neutral zu bewerten. Bärische Signale würde die Aktie dagegen unterhalb der aktuellen Jahrestiefs von 30,54 US-Dollar aussenden, Verlusten auf 20,12 US-Dollar wären in diesem Fall nahezu vorprogrammiert.

Gute Zahlen von United Airlines und auch von der Lufthansa sorgen für gute Stimmung in der Luftfahrtbranche, davon profitiert auch der US-Konkurrent deutlich. United Airlines rechnet bei der operativen Marge für das vierte Quartal sogar mit einer Übertreffung des Vorpandemie-Niveaus. Die Gewinnerwartung der Analysten soll im vierten Quartal um mehr als 100 Prozent übertroffen werden.

Fazit:

Die United-Airlines-Aktie underperformt im Vergleich zu den Fundamentaldaten, weitere Kapitalzuflüsse könnten auf Sicht der nächsten Wochen eine Aufwärtsbewegung bis an 50,00/54,10 US-Dollar ermöglichen. Hauptvoraussetzung hierfür stellt jedoch ein nachhaltiger Kurssprung über die Hürden verlaufend um 42,00 US-Dollar dar. Ob kurz oder mittelfristig orientierte Anleger, zum Einsatz könnte beispielshalber der Long Optionsschein WKN MD8NTB zum Einsatz kommen. In dem aufgezeigten Szenario beliefe sich die Renditechance auf 80 Prozent. Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 2,76 Euro errechnet. Aufgrund der hohen Volatilität und kürzlich gerissenen Kurslücken sollte ein Stopp allerdings nicht höher als 36,25 US-Dollar gemessen am Basiswert angesetzt werden. Dies würde im Schein einen Ausstiegskurs von 0,92 Euroerfordern.