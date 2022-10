Warum ist Roku kein Profiteur der Netflix-Werbung?!

Roku (WKN: A2DW4X) und Netflix (WKN: 552484) besitzen so manche operative Überschneidung. So zum Beispiel den Streaming-Markt, aber auch ein neues operatives Betätigungsfeld: digitale Werbung. Foolishe Investoren, die beide Aktien auf dem Radar haben, wissen das vermutlich bereits.

Allerdings gibt es jetzt die These, dass Roku womöglich nicht von der Netflix-Werbung profitiert. Zumindest nicht kurzfristig orientiert, was die Aktienkursentwicklung angeht. Warum eigentlich nicht? Das ist eine Frage, auf die die Nachrichtenagentur Bloomberg möglicherweise eine Antwort gefunden hat. Schauen wir uns das an.

Roku: Kein Profiteur der Netflix-Werbung?!

Wie Bloomberg jedenfalls feststellt, gibt es eine Diskrepanz zwischen der Aktienkursentwicklung von Netflix und Roku. Der als Gatekeeper bekannte Konzern sitzt, so der Artikel, weiterhin auf einem Minus von 78 % seit den Rekordhochs. Zudem handelt es sich um den zwölftgrößten Verlust im Russel 1000. Allerdings macht der Streaming-Platzhirsch inzwischen wieder Boden gut.

Netflix profitiert, so Bloomberg sehr direkt, offenbar von der Möglichkeit, mit Werbung das eigene Wachstum anzukurbeln. Jedoch scheint der Markt skeptisch zu sein, dass Roku von der Werbung des Content-Anbieters profitieren kann. Möglicherweise auch, weil das Werbeinventar nicht derart geteilt wird. Es wäre eher ein Katalysator dahin gehend, dass sich der gesamte Markt in Richtung digitale Werbung bewegt. Aber das ist für das Streaming auch nicht neu.

Zudem besitzt Roku weiterhin einen kriselnden Hardware-Bereich, der das Wachstum zuletzt stoppte. Auch digitale Werbung auf Streaming-Plattformen ist keine Antwort auf dieses Problem. Der Markt konzentriere sich bei dem Gatekeeper außerdem darauf, dass digitale Werbung und Marketing insgesamt ein zyklischer Markt ist. Bei Netflix wirke das aufgrund des Neu-Effekts nicht. Aber bei dem Gatekeeper mit einem etablierteren Geschäftsmodell in diesem Bereich hingegen schon.

Möglich. Aber dadurch nicht unattraktiv

Vielleicht ist es berechtigt, dass Roku vom belebenden Effekt der Werbung von Netflix nicht profitieren kann. Im Endeffekt sind es eben andere Akteure, die einen in Teilen ähnlichen Markt bedienen. Aber das muss nicht heißen, dass es die schnelle, generalisierende Wiederbelebung gibt.

Trotzdem heißt das im Gegenzug für mich auch nicht, dass Roku als starker Streaming-Gatekeeper mit einer soliden Marktposition unattraktiv ist. Gerade der Werbebereich könnte langfristig orientiert eine Menge Potenzial besitzen, was der Markt derzeit noch nicht entsprechend würdigt. Aber entscheide selbst, ob die Ausgangslage attraktiv ist. In wenigen Wochen dürften wir eine weitere Entscheidungshilfe in Form von frischen Quartalszahlen erhalten.

