Renault mit mehr Umsatz trotz weniger Verkäufe

Der französische Autobauer hat heute seine Zahlen herausgebracht – und die können sich sehen lassen. Insgesamt freut sich Renault über ein Umsatzplus von 20 Prozent auf 9,8 Mrd. Euro im dritten Quartal. Das Plus von 20 Prozent wurde nur erreicht, weil das Russlandgeschäft des dritten Quartals 2021 bereits herausgerechnet wurde. 65 Prozent des Umsatzwachstums sind auf Preiserhöhungen zurückzuführen.

Im dritten Quartal verkaufte Renault insgesamt 481.000 Fahrzeuge; das sind 2,4 Prozent weniger als noch im letzten Jahr.

Wie hoch der Gewinn ist, wurde traditionell nicht bekanntgegeben. Diese veröffentlicht der französische Autobauer in seinem Halbjahres- und Jahresbericht.

Anleger sollten sich den 8. November markieren, denn an diesem Tag wird Renault über seine weitere Strategie berichten und eventuell seine mittelfristigen Ziele anpassen. Zudem könnte es dann Neuigkeiten rund um die strategische Allianz mit Nissan geben: Zuletzt wurde spekuliert, die Japaner könnten sich in eine abzuspaltende Elektroautosparte von Renault einkaufen und die Franzosen im Gegenzug ihren 43-Prozent-Anteil an Nissan auf 15 Prozent reduzieren.

(mit Material von dpa-AFX)