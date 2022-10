WEC Energy Group zahlt 321. Quartalsdividende in Folge

Der US-Energiekonzern WEC Energy Group Inc. (ISIN: US92939U1060, NYSE: WEC) schüttet eine Quartalsdividende von 72,75 US-Cents an die Aktionäre aus. Die Auszahlung erfolgt am 1. Dezember 2022 (Record date: 14. November 2022). Nach Firmenangaben ist dies die 321. Quartalsdividende in Folge.

Auf das Jahr gerechnet werden 2,91 US-Dollar an die Investoren ausbezahlt. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt beim derzeitigen Aktienkurs von 85,44 US-Dollar (Stand: 20. Oktober 2022) 3,41 Prozent. Seit 1942 wird eine Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet. Im Januar 2022 steigerte das Unternehmen die Dividendenauszahlung um knapp 7,4 Prozent auf den aktuellen Betrag.

Die WEC Energy Group, Inc. mit Hauptsitz in Milwaukee hat rund 4,6 Mio. Strom- und Gaskunden in Wisconsin, Illinois, Michigan und in Minnesota und beschäftigt rund 7.000 Mitarbeiter. Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2022 erzielte das Unternehmen einen operativen Umsatz von 2,13 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,68 Mrd. US-Dollar), wie am 2. August 2022 berichtet wurde. Der Nettogewinn betrug 287,5 Mio. US-Dollar nach 276 Mio. US-Dollar im Vorjahr.

Seit Jahresanfang 2022 liegt die Aktie an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis mit 2,23 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 29,98 Mrd. US-Dollar (Stand: 20. Oktober 2022).

Redaktion MyDividends.de