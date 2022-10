Chartanalyse Dax: 13.000er Marke eine Nummer zu groß

Rückblick:

Der Index erreichte gestern die psychologisch wichtige 13.000 Punkte-Marke. Da im Verlauf des Vormittag zwei Ausbruchsversuche über eben diese Marke scheiterten, übernahmen am Vormittag die Bären zunächst wieder das Kommando.

Ausblick:

Nach dem Scheitern an der 13.000er Marke wurde der Index direkt wieder in den Unterstützungsbereich um 12.800 Punkte durchgereicht. Sollte diese Unterstützung am Nachmittag per Stundenschluss unterboten werden, würde weiteres Abwärtspotenzial Richtung 12.600 - potenziell deutlich tiefer - generiert werden. Vorbörslich stehen allerdings noch einige wichtige US-Unternehmenszahlen auf dem Kalender, die Stimmung kann also jederzeit schnell wieder drehen im aktuellen Umfeld.