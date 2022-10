IRW-News: InnoCan Pharma Corporation: Innocan Pharma nimmt an IR Labs Webinar für Anleger am 2. November 2022 teil

IRW-PRESS: InnoCan Pharma Corporation: Innocan Pharma nimmt an IR Labs Webinar für Anleger am 2. November 2022 teil

Herzliya (Israel) und Calgary (Alberta), 24. Oktober 2022. Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP4) (OTC: INNPF) (Innocan oder das Unternehmen), ein pharmazeutisches Technologieunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entwicklung innovativer Plattformtechnologien zur Verabreichung von Arzneimitteln mit Cannabinoiden (CBD) gerichtet ist, freut sich, seine Teilnahme an einem Webinar mit dem Titel Investor Day: Companies Disrupting The World We Live In bekannt zu geben, das gemeinsam von IR Labs Inc. (irlabs) und der NEO Exchange veranstaltet wird. Das Webinar findet am Mittwoch, den 2. November 2022 von 10 bis 17 Uhr ET statt.

Die Veranstaltung bietet Präsentationen sowie Frage- und Antwortrunden mit einigen der innovativsten börsennotierten Unternehmen in Kanada und behandelt Themen wie Investor Relations, Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte (ESG) und Innovation im Allgemeinen. Um an dem Webinar teilzunehmen, melden Sie sich bitte unter dem folgenden Link an:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN__J46eRPsQuqrIKg2yNV0hQ

Iris Bincovich, CEO von Innocan, meint: Es ist eine Ehre, am Investoren-Webinar von IR Labs teilzunehmen, um die Innovationserfolge und die Wachstumsstrategie von Innocan zu präsentieren.

Wir freuen uns, dieses neue Webinar anzukündigen und zu diesem Anlass führende kanadische börsennotierte Unternehmen vorzustellen, die in den Bereichen Technologie, Gesundheit, saubere Energie und mehr führend sind, so Caroline Sawamoto, Principal und Mitbegründerin von irlabs. Wir arbeiten mit der NEO Exchange zusammen, um das Bewusstsein für jene Unternehmen zu schärfen, die unsere globalen Volkswirtschaften aufbauen und ESG-Aspekten Priorität einräumen.

Die NEO Exchange ist selbst ein Disruptor, der als Kanadas wichtigster Börsenplatz für die Innovationswirtschaft für dringend benötigten Wettbewerb sorgt, und fühlt sich geehrt, die virtuelle Investorenkonferenz von irlabs zu sponsern - einer Firma, die im Einklang mit unseren Werten steht, da es neue Wege beschreitet - einer Firma, die neue Wege beschreitet und so im Einklang mit unseren Werten steht, meint Jos Schmitt, President von NEO, ergänzend. Wir freuen uns darauf, von den disruptiven Unternehmen zu hören, die die Zukunft mitgestalten, darunter eine Reihe von börsennotierten Unternehmen, die die NEO Exchange als ihre bevorzugte Börse ausgewählt haben. Die irlabs-Konferenz ist ein Muss für Investoren und Berater, die nach Möglichkeiten suchen, zukunftsträchtige Unternehmen mit unglaublichem Wachstumspotenzial zu entdecken.

Über IR Labs

irlabs ist eine dynamische Investor-Relations-Firma, die sich innovativer Strategien bedient, um Sichtbarkeit zu schaffen, das Engagement von Anlegern zu fördern und Wirkung zu erzielen. Wir sind branchenunabhängig und unterstützen sowohl private als auch börsennotierte Unternehmen bei ihren Investor-Relations-Programmen, ihrer Unternehmenskommunikation und ihrer Unternehmensführung. Für weitere Informationen besuchen Sie www.irlabs.ca.

Über die NEO Exchange

Mit mehr als 250 exklusiven Notierungen, zu denen auch einige der innovativsten kanadischen und internationalen Wachstumsunternehmen zählen, und ETFs von Kanadas größten ETF-Emittenten ist die NEO Exchange Kanadas führende Börse für die Innovationswirtschaft. Die NEO Exchange ist seit 2015 aktiv und wurde 2022 von Cboe Global Markets übernommen; sie bietet Zugang zum Handel mit allen in Kanada notierten Wertpapieren unter gleichen Bedingungen. An der NEO Exchange notieren Unternehmen und Anlageprodukte, die ein Listing an einer international anerkannten Börse anstreben, die das Vertrauen der Anleger, eine hohe Liquidität und einen breiten Bekanntheitsgrad einschließlich eines ungehinderten Zugangs zu Marktdaten ermöglicht. Weitere Informationen finden Sie unter www.neo.inc.

Über Innocan

Innocan ist ein pharmazeutisches Technologieunternehmen, das in zwei Hauptsegmenten tätig ist: Pharma und Consumer Wellness. Im Pharmazeutika-Segment konzentriert sich Innocan auf die Entwicklung innovativer Technologien zur Arzneimittelverabreichung aus der Cannabinoid-Forschung, um verschiedene Erkrankungen zu behandeln und die Lebensqualität von Patienten zu verbessern. Dieses Segment umfasst zwei Technologien zur Medikamentenverabreichung: (i) LPT: Eine CBD-geladene Liposom-Plattform, die eine exakte Dosierung und die langanhaltende und kontrollierte Freisetzung von CBD in den Blutkreislauf ermöglicht. Die Forschung an der LPT-Plattform befindet sich in der präklinischen Testphase für zwei Indikationen: Epilepsie und Schmerzmanagement. (ii) CLX: Eine CBD-geladene Exosom-Plattform, die durch Regeneration und die Linderung von Entzündungen auf das zentrale Nervensystem (ZNS) wirkt. Im Segment Consumer Wellness entwickelt und vermarktet Innocan ein breites Portfolio an innovativen Produkten zur Selbstmedikation, um einen gesünderen Lebensstil zu fördern. In diesem Segment hat Innocan ein Joint Venture namens BI Sky Global Ltd. gegründet, dessen Schwerpunkt darauf gerichtet ist, einen gezielten Online-Vertrieb zu entwickeln. https://innocanpharma.com/

