RAYTHEON - Wie werden die Zahlen aufgenommen?

Raytheon Technologies Corp. - WKN: A2PZ0R - ISIN: US75513E1010 - Kurs: 89,730 $ (NYSE)

Raytheon Technologies Corp. übertrifft im dritten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 1,21 USD die Analystenschätzungen von 1,14 USD. Der Umsatz liegt mit 17 Mrd. USD unter den Erwartungen von 17,31 Mrd. USD. Die Aktie reagiert vorbörslich mit einem leichten Abschlag auf diese Zahlen. Nach einem gestrigen Schlusskurs bei 89,73 USD wird der Wert vorbörslich bei 89,09 USD getaxt.

Die Aktie des Technologiekonzerns für Verteidigung und Luft- und Raumfahrt befindet sich in einer sehr langfristigen Rally und kletterte im April 2022 auf ihr aktuelles Allzeithoch bei 106,02 USD.

Seit diesem Hoch konsolidiert die Aktie in einem Abwärtstrendkanal. Dabei fiel sie auf den EMA 200 (Wochenbasis) zurück. Zuletzt zog der Wert wieder an und näherte sich der Oberkante des Trendkanals bei aktuell 92,54 USD an.

Hohe Hürde im Weg

Ein neues Kaufsignal ergäbe sich in der Raytheon-Aktie erst mit einem Ausbruch über 92,54 USD. Erst dann würde der Weg in Richtung 106,02 USD und später ca. 118-120 USD geebnet werden.

Solange dieser Ausbruch aber fehlt, droht eine weitere Verkaufswelle. Diese könnte den Wert noch einmal in Richtung des EMA 200 (Wochenbasis) oder sogar auf die Unterstützung bei 79,00 USD führen.

Fazit: Das Aufwärtspotenzial in der Raytheon-Aktie ist stark begrenzt. Sie könnte jederzeit wieder nach unten abkippen, was vermutlich einen Abverkauf der letzten Erholung zur Folge hätte.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)