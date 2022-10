UPS - Aktie vorbörslich nach Zahlen rund 3 % vorne

United Parcel Service Inc. - WKN: 929198 - ISIN: US9113121068 - Kurs: 167,550 $ (NYSE)

Nach furchbaren Zahlen von FedEx im September hatten die Aktionäre des Konkurrenten UPS vom heutigen Bericht wohl Schlimmeres erwartet. Doch das Unternehmen schlug sich wacker.

Umsatz schlecher, Ergebnis besser als erwartet

Grandios fiel der Quartalsbericht wenig überraschend aber trotzdem nicht aus. Mit einem Umsatzanstieg um gut 4 % verglichen mit dem Vorjahresquartal auf 24,2 Mrd. USD verfehlte das Management die Markterwartung von 24,3 Mrd. USD leicht. Der Gewinn je Aktie zog dagegen überproportional um 10,3 % auf 2,99 USD je Aktie an. Hier hatten Analysten nur ein Ergebnis von 2,84 USD je Aktie erwartet.

Die Verantwortlichen bestätigen auch die Jahresprognose, wonach die Erlöse sich in Richtung 102 Mrd. USD verbessern und die operative Marge rund 13,7 % betragen sollen. CEO Carol Tomé drückt aber auch auf die Kostenbremse, um dieses Ziel zu erreichen. Die Investitionen werden 500 Mio. USD niedriger als geplant bei 5,0 Mrd. USD liegen. 2023 erwartet der Markt derzeit nur minimale Zuwächse beim Umsatz und ein leichtes Minus beim Ergebnis.

Aktie korrigiert nach Plan

Aus charttechnischer Sicht hat die UPS-Aktie ihr Soll erfüllt und die Abwärtspfeile aus dem Video "Wunschanalysen USA" (exklusiver Bestandteil von stock3 PLUS, gerne testen!) in rot wunderbar abgespult. Mittelfristig würde die Korrektur also ausreichen, um in eine neue Aufwärtsphase einbiegen zu können. Allerdings ist der heutige vorbörsliche Anstieg diesbezüglich noch viel zu wenig. Um 178,00 USD wartet eine massive horizontale Hürde, darüber der EMA50 Woche bei 186,35 USD und die maßgebliche Abwärtstrendlinie seit dem Allzeithoch. Erst wenn all diese Widerstände überwunden sind, wäre der Weg in Richtung neuer Hochs frei. Unterhalb von 154,69 USD drohen dagegen Abgaben in Richtung 135,53 USD.

Fazit: UPS scheint deutlich besser durch die Krise zu kommen als beispielsweise FedEx. Allerdings kann das freilich nur eine Momentaufnahme sein. Oberhalb von 154,69 USD sind Long-Ambitionen bei der Aktie vertretbar, darunter werden Verkaufssignale aktiviert.

Jahr 2021 2022e* 2023e* Umsatz in Mrd. USD 97,29 101,61 102,46 Ergebnis je Aktie in USD 12,13 12,78 12,60 KGV 14 13 13 Dividende je Aktie in USD 0,00 0,00 0,00 Dividendenrendite 0,00 % 0,00 % *e = erwartet

United Parcel Service-Aktie

Ich trade seit einiger Zeit nur mehr über stock3 Terminal. Denn dort analysiere ich auch meine Basiswerte. Der Handel ist kinderleicht. Über stock3 Terminal mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Alle Infos zum Handel über stock3 und stock3 Terminal erfahren Sie hier.

Zertifikate Awards 2022/23

Am 10. November zeichnet der Zertifikateberater gemeinsam mit uns stock3 die besten Zertifikate-Emittenten des Jahres aus. Mitmachen lohnt sich: Gewinnen Sie eine Reise nach Berlin! –Hier geht´s zur Umfrage.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)