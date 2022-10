Die Zahlen enttäuschen – Meta-Aktie stark angeschlagen

Die Zahlen aus dem zweiten Quartal waren ernüchternd: Facebook, nach wie vor das Zugpferd des Meta-Konzerns, wächst nicht mehr, die Werbeeinahmen brechen weg, mit TikTok ist ein ernsthafter Konkurrent entstanden und Reels, das eigene Videoportal, hat bisher auch nicht die erhoffte Wende gebracht.

Zahlreiche Analysten verweisen auf die schwierige Werbesituation: Immer mehr Unternehmen müssen sparen und kürzen ihr Werbebudget. Hinzu: In den letzten vier Jahren hat Meta seine Mitarbeiterzahl drastisch von 25.000 auf 85.000 erhöht. Grund genug für den Hedgefonds-Manager Brad Gerstner Zuckerberg einen offenen Brief zu schreiben, in dem er ihm rät, die Mitarbeiterzahl zu reduzieren. Weiterer Kritikpunkt: Zuckerberg konzentriert sich zu sehr auf Metaverse. Dies verschlinge zu viel Geld und gehe zu Lasten der Rendite.

Umsatz und Ergebnis enttäuschen

Der Umsatz im dritten Quartal lag bei 27,71 Mrd. Dollar. Das ist besser als die Prognose, die bei 27,38 Mrd. Dollar lag. Dennoch: Der Umsatz ist rückläufig, im Vergleich zum Vorjahresquartal liegen die Einbußen bei rund 4 Prozent. Die Kosten und Investitionen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 19 Prozent auf 22,05 Mrd. Dollar. Das drückt natürlich den Gewinn.

Dementsprechend sank auch der Gewinn je Aktie auf 1,64 Dollar; erwartet wurden 1,89 Dollar.

Die Anzahl der User, die täglich Facebook (DAU, Daily Active Users) nutzen liegt bei 1,98 Mrd. und entspricht damit den Erwartungen. Die MAU (Monthly Active Users) liegt bei 2,96 Mrd. und hat damit die Erwartungen leicht übertroffen, die von 2,94 Mrd. ausgingen.

Meta rechnet mit einer Umsatzprognose zwischen 30 und 32,5 Mrd. Dollar für das vierte Quartal.

Meta-Aktie angeschlagen

Die Meta-Aktie fiel während des Handels an der NASDAQ um über 5,5 Prozent auf unter 130 Dollar. Seit Jahresbeginn haben die Aktien bereits 62 Prozent verloren. So tief wie jetzt stand die Aktie zuletzt im Januar 2019.

Die Zahlen wurden erst nach Parketthandel veröffentlicht. Direkt nach Bekanntgabe rutschte die Meta-Aktie im nachbörslichen Handel um über 15 Prozent auf knapp 114,50 Dollar.

Die jetzigen Zahlen machen keinen Mut auf eine schnelle Erholung. Von daher: Ein Einstieg drängt sich nicht auf.