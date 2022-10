Original-Research: Surteco Group SE (von Sphene Capital GmbH): Buy

^ Original-Research: Surteco Group SE - von Sphene Capital GmbH Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Surteco Group SE Unternehmen: Surteco Group SE ISIN: DE0005176903 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 26.10.2022 Kursziel: EUR 30,00 (unverändert) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Hasler Gegenmaßnahmen kompensieren Nachfragerückgang Nachdem die vorläufigen Neunmonatszahlen zu den Umsätzen (EUR 593,0 Mio., +4,7% YoY) und dem operativen Ertrag (EUR 41,1 Mio., -30,4% YoY) sowie die damit einhergehende Gewinnwarnung bereits in einer Vorabmeldung veröffentlicht worden waren, barg der heute veröffentlichte Neunmonatsbericht aus unserer Sicht keine wesentlichen Überraschungen, zumal auch die Entwicklung auf Segmentebene - von der Konjunkturabkühlung betroffen sind vor allem die beiden auf Europa ausgerichteten Segmente Profiles und Technicals - von uns so erwartet worden war. Hervorzuheben ist aus unserer Sicht allerdings die Materialaufwandsquote: Sie ist zwar im Jahresvergleich um 270 Basispunkte auf 51,6% angestiegen, betrachtet man allerdings die Stromspotmarktpreise, hätte auch ein wesentlich drastischerer Anstieg nicht verwundern dürfen. Zurückzuführen ist dieser letztlich "verhaltene" Anstieg der Materialaufwandsquote auf langfristige Lieferverträge, die Surteco Angabe gemäß in Bezug auf die direkten Energiekosten abgeschlossen hat. Da gegenwärtig die Gas-Futures und die Day-Ahead-Strompreise der EEX eine Abkühlung der, aus fundamentalen Gesichtspunkten aus unserer Sicht nicht zu begründenden Preissprünge für Gas und Strom andeuten, belassen wir unsere Ertragsprognosen für 2023e und darüber hinaus unverändert. Nach der Veröffentlichung der Neunmonatszahlen bestätigen wir unser aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell (Base-Case-Szenario) abgeleitetes Kursziel von EUR 30,00 und unser Buy-Rating für die Aktien der Surteco Group SE. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/25731.pdf Kontakt für Rückfragen Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89) 74443558/ +49 (172) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °