Zahlen Puma: Rekordquartal

Der direkte Konkurrent Adidas ist gestern das erste Mal seit 2016 wieder unter die 100-Euro-Marke gefallen. Dazu trugen das wirtschaftlich-schwierige Umfeld dazu wie auch hausgemachte Probleme in China. Gestern hat sich Adidas von Kanye West getrennt, dessen Marke Yeeezy mit 1,7 Mrd. Dollar rund 8 Prozent des Jahresumsatzes von Adidas ausmachte. Adidas begründete diesen Schritt mit antisemitischen Äußerungen von West.

Puma mit exzellenten Zahlen

Diese hausgemachten Probleme hat Puma nicht. Sogar das Gegenteil ist der Fall: Der Sportartikelhersteller steigerte seinen Umsatz im dritten Quartal auf 2,35 Mrd. Euro. Währungsbereinigt ist das ein Anstieg von 16,9 Prozent.

Ähnlich gute Zahlen lieferte Puma auch mit dem EBIT, dem vorsteuerlichen Gewinn, der um 12,6 Prozent auf 258 Mio. Euro kletterte. Der Reingewinn betrug 146 Mio. Euro.

Der im Dax notierte Konzern profitierte von stabilen Lieferketten, einer besseren Verfügbarkeit der Produkte sowie einem besser als erwarteten Absatz.

Grund genug, die Prognose zu bestätigen: Puma geht weiterhin von einem vorsteuerlichen Gewinn zwischen 600 und 700 Mio. Euro aus. Im Vorjahr lag er bei 557 Mio. Euro. In den ersten drei Quartalen hat sich der Gewinn bereits auf 600 Mio. Euro kumuliert.

„Dieses Quartal war das beste Quartal der Geschichte Pumas.“



Puma-Chef Björn Gulden rechnet im vierten Quartal jedoch mit einer „anhaltenden Volatilität“ bei der Nachfrage. Das heißt: Er rechnet mit schwankenden Absätzen und kann Absatzeinbrüche nicht ausschließen. Allerdings sei er zuversichtlich, die anvisierte Jahresprognose zu erreichen.

Die Zahlen kommen an: Im vorbörslichen Handel kletterte die Aktie auf Tradegate um 4 Prozent. Allerdings hat die Aktie seit ihrem Hoch im November 2021 rund 58 Prozent verloren. Jetzt ist es Zeit, sich Gedanken zu machen, die Puma-Aktie wieder ins Depot zu holen.

Profitieren Sie von steigenden oder fallenden Kursen

Wer von steigenden Kursen bei Puma ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (VV72RM)* von Vontobel investieren. Der Hebel liegt bei 2,84 (Stand: 26.10.2022), die K.o.-Schwelle liegt bei 33,36 Euro bei unbegrenzter Laufzeit.

Wer von fallenden Kursen bei Puma ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (VV6S1N)* von Vontobel investieren. Der Hebel liegt bei 2,98 (Stand: 26.10.2022), die K.o.-Schwelle bei 60,80 Euro bei unbegrenzter Laufzeit.

* Disclaimer: Die onvista media GmbH kooperiert mit dem verlinkten Partner, es handelt sich insofern um eine WERBLICHE INFORMATION. Wir erhalten von dem Partner eine Vergütung, wenn Sie über diesen Link das Zertifikat erwerben („Affiliate-Link“). Diese Werbung ermöglicht uns, unseren Service weiterhin für Sie kostenlos anbieten zu können. Für Sie entstehen keine Mehrkosten. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.