Jetzt ist es soweit: Adidas fällt unter 100 Euro

Autsch, das tut weh. Anleger, die im August letzten Jahres bei Adidas eingestiegen sind, haben über 70 Prozent ihres Einsatzes verloren. Damals kostete ein Anteilschein 336,25 Euro, heute ist er auf unter 100 Euro gefallen – so tief wie seit März 2016 nicht mehr.

Zum Branchenvergleich: Der Konkurrent Puma rutschte von seinem Hoch in Höhe von 113,80 Euro im November 2021 auf derzeit 43,86 Euro. Das ist ein Minus von 61 Prozent. Der US-Wettbewerber Nike fiel von 175,73 Dollar im November 2021 auf derzeit 88,01 Dollar, was Einbußen von ziemlich genau 50 Prozent sind. Die Wettbewerber leiden auch unter der derzeitigen Wirtschaftslage, haben aber nicht so hohe Verluste wie Adidas.

Auch der Vergleich mit dem Dax tut weh: Der deutsche Leitindex fiel von seinem Allzeithoch von 16.290 Punkten im November 2021 auf 12.850 Punkten und hat somit über 21 Prozent an Wert verloren.

Adidas: Schon dreimal die Gewinnprognose gesenkt

Das kam nicht überraschend: So ist die Adidas-Aktie in letzter Zeit schnell gefallen. Alleine in diesem Jahr hat der Sportartikelhersteller dreimal die Gewinnprognose gesenkt. Lag der Jahresgewinn im letzten Jahr noch bei 1,49 Mrd. Euro, so soll er in diesem Jahr auf rund 500 Mio. Euro sinken.

Dabei belasten nicht nur die drohende Rezession und Inflation, sondern auch hausgemachte Probleme, besonders in China. In China hat der Konzern komplett den Anschluss verpasst und sich nicht auf die Bedürfnisse der chinesischen Kunden rechtzeitig eingelassen. Die rigiden staatliche Corona-Maßnahmen belasten das einst so starke China-Geschäft zusätzlich.

Die Lager sind zwar noch gut gefüllt, aber es werden hohe Rabatte gewährt, die den Gewinn schmälern.