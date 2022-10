Duke Energy kündigt seit 96 Jahren eine Dividende an

Der amerikanische Energiekonzern Duke Energy Corp. (ISIN: US26441C2044, NYSE: DUK) zahlt am 16. Dezember 2022 eine Quartalsdividende in Höhe von 1,005 US-Dollar je Aktie an seine Aktionäre, wie am Mittwoch berichtet wurde. Record date ist der 18. November 2022.

Im Juli 2022 wurde die Dividende im Vergleich zum Vorquartal (0,985 US-Dollar) um 2 Prozent erhöht. Insgesamt werden auf das Jahr gerechnet 4,02 US-Dollar ausbezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 90,80 US-Dollar (Stand: 26. Oktober 2022) ergibt sich eine aktuelle Dividendenrendite von 4,43 Prozent. Der Konzern mit Firmensitz in Charlotte, North Carolina, zahlt seit 96 Jahren ununterbrochen eine Dividende an die Investoren.

Duke Energy zählt mit knapp 28.000 Mitarbeitern zu den größten Energieanbietern in den USA. Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2022 betrug der operative Umsatz 6,69 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 5,76 Mrd. US-Dollar), wie am 4. August 2022 berichtet wurde. Der Gewinn betrug 893 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 751 Mio. US-Dollar im Vorjahr.

Seit Anfang des Jahres 2022 liegt die Aktie an der Wall Street mit 13,44 Prozent im Minus (Stand: 26. Oktober 2022). Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 69,48 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de