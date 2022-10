DEXCOM - Was für eine Entwicklung!

DexCom Inc. - WKN: A0D9T1 - ISIN: US2521311074 - Kurs: 101,250 $ (Nasdaq)

Ende Juli berichtete ich zuletzt über die Dexcom-Aktie. Damals war nach einem sehr schwachen Quartalsbericht die charttechnische Bodenbildung arg in Gefahr. Der Wert notierte vorbörslich in etwa um 70 USD und damit nicht mehr weit entfernt vom Jahrestief. Doch noch in der Vorbörse drehten die Bullen auf. Die Eröffnung erfolgte 10 % höher bei über 77 USD. Und seit diesem Kraftakt steht die Aktie wieder stabil da, notiert inzwischen wieder über dem EMA200. Gestern veröffentlichte der Spezialist für die Blutzuckerüberwachung erneut Quartalszahlen. Dieses Mal kamen sie am Markt besser an.

Umsatzprognose leicht angehoben

Dexcoms Umsatz stieg im abgelaufenen dritten Quartal verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 18 % auf 769,6 Mio. USD. Analysten hatten nur mit einem Zuwachs auf 750,1 Mio. USD gerechnet. Der Gewinn je Aktie verbesserte sich von 0,21 auf 0,24 USD je Aktie. Bereinigt waren es 0,28 USD je Aktie, Analysten erwarteten 0,24 USD je Aktie.

Für das Gesamtjahr wird Dexcom etwas optimistischer. So soll der Umsatz eine Spanne zwischen 2,88 und 2,91 Mrd. USD erreichen nach zuvor 2,86 bis 2,91 Mrd. USD. Die EBIT-Marge dürfte um die 16 % betragen. Schaut man auf die Analystenschätzungen für die kommenden Jahre, ergeben sich KUVs von 14 und 11 sowie KGVs von 128 und 92 für die Aktie. Der Free Cashflow wird 2022 bei 205 Mio. USD erwartet. Dem gegenüber steht eine Marktkapitalisierung von knapp 40 Mrd. USD. Selbst in einigen Jahren erwarten Analysten keinen Free Cashflow von 1 Mrd. USD, womit man auch bei dieser Betrachtung von einer sehr teuren Aktie sprechen muss.

Charttechnisch hat sich das Bild zuletzt gebessert. Die Aktie hat den Widerstand bei 94,60 USD wie auch den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch hinter sich lassen können. Nun wartet die Barriere bei 105,33 USD auf die Bullen. Darüber wären 114,06 und 125,34 USD erreichbar. Unter 91,62 USD wäre die Aufwärtsbewegung der vergangenen Wochen dagegen unterbrochen.

Fazit: Dexcom ist ein herausragendes Unternehmen, dessen Aktie mir aber bewertungstechnisch immer noch Kopfzerbrechen bereitet, gerade auch nach dem jüngsten Anstieg. Charttechnisch bietet sich ein ansprechendes Bild. Hinterherlaufen würde ich als Trader aber aktuell nicht mehr. Ein handelbares Setup gab es vielmehr vor einigen Tagen, vorgestellt im Tradingservice PROmax.

Jahr 2021 2022e* 2023e* Umsatz in Mrd. USD 2,45 2,89 3,48 Ergebnis je Aktie in USD 0,67 0,79 1,10 Gewinnwachstum 17,91 % 39,24 % KGV 151 128 92 KUV 16,2 13,8 11,4 PEG 7,2 2,3 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

DexCom-Aktie

