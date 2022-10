EQS-Adhoc: Berichtigung des Beteiligungswerts der Tochtergesellschaft LEHNER INVESTMENTS ENGINEERING Ltd in Höhe von EUR 47.560.092,61 führt zu einem Halbjahresverlust in Höhe von EUR 47.650.851,42

EQS-Ad-hoc: LEHNER INVESTMENTS AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Berichtigung des Beteiligungswerts der Tochtergesellschaft LEHNER INVESTMENTS ENGINEERING Ltd in Höhe von EUR 47.560.092,61 führt zu einem Halbjahresverlust in Höhe von EUR 47.650.851,42



28.10.2022 / 15:56 CET/CEST

München, 28. Oktober 2022 – Der Vorstand der im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse notierten LEHNER INVESTMENTS AG (ISIN DE000A2DA406), München, hat am heutigen Tage im Zusammenhang mit der Aufstellung des Halbjahresabschlusses festgestellt, dass aufgrund der aktualisierten Planzahlen der 100%-igen Tochtergesellschaft LEHNER INVESTMENTS ENGINEERING Ltd eine Berichtigung des Beteiligungswerts der LEHNER INVESTMENTS ENGINEERING Ltd in Höhe von EUR 47.560.092,61 erforderlich ist. Die Differenz zwischen der Wertberichtigung und dem Halbjahresverlust beruht hauptsächlich auf den sonstigen betrieblichen Aufwendungen im 1. Halbjahr 2022. In Folge dieser Wertberichtigung weist die LEHNER INVESTMENTS AG zum 30. Juni 2022 einen Verlust in Höhe von EUR 47.650.851,42 auf. Trotz dieses Fehlbetrages musste der Vorstand nicht zugleich das Bestehen eines Verlustes von mehr als der Hälfte des Grundkapitals der Gesellschaft feststellen. Aufgrund ausreichend hoher Kapitalrücklagen verbleibt der Gesellschaft ein positives Eigenkapital in Höhe von über EUR 65.000.000,-. Kontakt: Börsenticker Symbol LEH Lehner Investments AG Virchowstr. 2 D-80805 München ir@lehnerinvestments.com Sara Pinto (+49) 89 125 09 03 30 www.lehnerinvestments.com 28.10.2022 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

