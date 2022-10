VW nach Zahlen: Umsatz und EBIT gestiegen - Hohe Abschreibung belasten Gewinn

Das Tagesgeschäft im dritten Quartal hat gebrummt, Abstriche gab es jedoch beim Nettogewinn und bei den Auslieferungen. So purzelte der Gewinn nach Steuern um über 25 Prozent auf 2,13 Mrd. Euro. Der Grund war der gleiche wie bei Ford: VW beendete die Kooperation mit der Software-Firma Argo AI und schrieb daher alle Investitionen ab. 2019 stieg VW mit 2,6 Mrd. Dollar bei der damaligen Ford-Tochter Argo AI ein, die im Bereich des autonomen Fahrens forschte. Die Abschreibungen schlugen mit 1,9 Mrd. Euro zu Buche.

Der Umsatz stieg um rund 24 Prozent auf 70,7 Mrd. Euro und das EBIT, der Gewinn vor Steuern und Zinsen, stieg um 53 Prozent auf 4,27 Mrd. Euro. Das EBIT ist die maßgebliche Kennzahl, an der VW seinen betrieblichen Erfolg misst. Analysten gingen von einem höheren EBIT aus. Die VW-Aktie fiel daher im frühen Handel um über 2,5 Prozent.

VW schraubt Auslieferungsziel herunter

VW bestätigte die Jahresziele für Umsatz und Ergebnis, sieht die Auslieferungen aber nur noch auf Vorjahresniveau von 8,9 Millionen Fahrzeugen und wich von seiner bisherigen Prognose ab, die von einer Steigerung zwischen 5 und 10 Prozent ausging. Im letzten Quartal rechnet der Autobauer mit Auslieferungen von 1,65 Mio. Fahrzeugen. Das sind 100.000 weniger als bisher angenommen.

