Vorbörse: Freudensprung zum Monatsstart

Deutschland: Kursgewinne erwartet

Nach einem ungewöhnlich starken Börsenmonat Oktober am deutschen Aktienmarkt stehen die Zeichen am Dienstag auch für den Novemberauftakt auf Kursgewinne. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex Dax rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handel rund 0,86 Prozent höher auf 13 368 Punkte. Das wäre ein weiteres Hoch seit Mitte September. Zudem kommt mit der 200-Tage-Linie bei 13 676 Dax-Punkten eine wichtige langfristige Trendlinie immer näher. Der wesentliche Grund für die jüngsten Kursgewinne ist laut Konstantin Oldenburger von CMC Markets "die Hoffnung auf ein in naher Zukunft langsameres Tempo in den Zinserhöhungszyklen der Notenbanken".

USA: leichte Kursverluste

Zu Beginn der Woche mit der US-Zinsentscheidung haben die Anleger am US-Aktienmarkt Gewinne eingestrichen. Der Dow Jones Industrial zollte seiner Oktober-Rally am Montag Tribut und verlor 0,39 Prozent auf 32 732,95 Punkte. Mit einem Zuwachs von fast 14 Prozent war es für den US-Leitindex ein außergewöhnlich starker Monat. Im Fokus steht in dieser Woche die US-Notenbank Fed mit ihrem Zinsentscheid am Mittwoch, ehe am Freitag der Arbeitsmarktbericht für Oktober für erhöhte Aufmerksamkeit sorgen dürfte. Marktteilnehmer rechnen fest mit einer erneut kräftigen Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte.

Asien: Kursgewinne

In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte am Dienstag zugelegt. In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei 225 0,3 Prozent höher. Die chinesischen Börsen präsentierten sich ebenfalls fester. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen legte kurz vor Handelsende um mehr zwei Prozent zu. In der Sonderverwaltungszone Hongkong kletterte der Leitindex Hang Seng nach der jüngsten Schwäche um mehr als vier Prozent nach oben. Die Hoffnung auf ein womöglich langsameres Tempo bei den Zinserhöhungen in den USA hellte die Stimmung auf.

DEVISEN:

Der Kurs des Euro ist am Dienstag gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 0,9927 US-Dollar gehandelt, nachdem der Kurs in der Nacht noch unter 0,99 Dollar gestanden hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 0,9914 Dollar festgesetzt. Am Morgen hat der Dollar im Handel mit generell an Wert verloren, während der Euro im Gegenzug Auftrieb erhielt. Am Devisenmarkt rückte die Zinssitzung der US-Notenbank Fed am Mittwoch immer stärker in den Mittelpunkt des Interesses der Investoren. Zuletzt hat sich die Spekulation verstärkt, dass die Fed weniger klare Signale für weitere starke Zinserhöhungen im Kampf gegen die sehr hohe Inflation liefern wird, was den Dollar belastet.

Bei der Zinsentscheidung der Fed am Mittwochabend gehen die Anleger fest davon aus, dass die amerikanische Notenbank den Leitzins erneut um vergleichsweise deutliche 0,75 Prozentpunkte erhöhen wird. Mit Spannung wird aber erwartet, welchen weiteren geldpolitischen Kurs die Währungshüter signalisieren werden

USD/Yen 148,1545 -0,39%

Euro/Yen 147,0765 0,11%

Euro/USD 0,9927 0,45 %

Umstufungen von Aktien:

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR FUCHS PETROLUB AUF 38 (40) EUR - 'BUY'

BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR HELLOFRESH AUF 18 (19) EUR - 'UNDERPERFORM'

CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR DELIVERY HERO AUF 64 (65) EUR - 'BUY'

CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR HELLOFRESH AUF 55 (94) EUR - 'BUY'

CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR PROSIEBENSAT.1 AUF 5,91 (7,29)EUR - 'UNDERPERFORM'

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR FMC AUF 17,10 (23) EUR - 'UNDERWEIGHT'

UBS HEBT ZIEL FÜR DWS AUF 26,50 (25) EUR - 'NEUTRAL'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 185 (155) EUR - 'OVERWEIGHT'