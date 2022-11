ROKU - Auweia, Cathie! Aktie schmiert nach miesem Ausblick um 20 % ab

Roku Inc. - WKN: A2DW4X - ISIN: US77543R1023 - Kurs: 54,320 $ (Nasdaq)

Vor einer Woche durfte sich Cathie Wood (den Zusatz Starinvestorin lasse ich bewusst weg) noch über einen Kurssprung bei ihrem Investment Teladoc Health freuen, prompt folgte gestern nach Börsenschluss der nächste Rückschlag. Und der ist viel gewichtiger, denn er betrifft die drittgrößte Position in ihrem Portfolio, Roku.

Zahlen okay, Ausblick pfui

Der Streaminganbieter meldete für das zweite Quartal Zahlen, die die Markterwartung durchaus schlugen. So stieg der Umsatz verglichen mit dem Vorjahresquartal um 12 % auf 761 Mio. USD. Nach einem Gewinn von 0,48 USD je Aktie in der Vorjahresperiode rutschte Roku mit -0,88 USD je Aktie aber erheblich in die Verlustzone. Nach neun Monaten türmt sich der Nettoverlust bereits auf 1,90 USD je Aktie oder knapp 261 Mio. USD. Analysten hatten mit einem noch schlechteren Ergebnis und einem Verlust von 1,29 USD je Aktie gerechnet. Beim Umsatz waren sie nur von 696 Mio. USD ausgegangen. Auch bei den aktiven Kundenaccounts lag Roku mit 65,4 Mio. über der Prognose von 64,0 Mio.

Warum gibt die Aktie also zweistellig ab? Der Grund dürfte im dürftigen Ausblick liegen. Denn das Roku-Management stellt für das abschließende vierte Quartal nur einem Umsatz von 800 Mio. USD und einen EBITDA-Verlust von 135 Mio. USD in Aussicht. Damit würde das Unternehmen die Analystenprognose beim Umsatz um rund 100 Mio. USD verfehlen und einen fast dreifach so hohen Verlust ausweisen als es der Markt erwartet hatte. Und wäre das nicht schon genug des Übels, wurde auch noch bekannt, dass der CFO Steve Louden im Laufe des kommenden Jahres seinen Hut nehmen wird.

Die untenstehenden Prognosen in der Tabelle sind somit überholt und dürften nach unten revidiert werden. So oder so wird Roku so schnell nicht wieder in die Spur kommen, geht es nach den Analysten. Vor dem Jahr 2026 werden keine Gewinne erwartet, zumindest könnte der Free Cashflow nächstes Jahr wieder eine schwarze Null aufweisen. Blickt man bei dieser Kennzahl einige Jahre in die Zukunft, könnte Roku 2026 rund 400 Mio. USD an Free Cashflow erzielen. Damit errechnet sich ein KCV auf Basis des gestrigen Schlusskurses von 19, wohlgemerkt auf Basis der Schätzung für 2026. Das KGV 2026 liegt bei 43. Immerhin sieht die Bilanz von Roku ganz ordentlich aus. Der Nettocashbestand beläuft sich auf rund 2 Mrd. USD, das Unternehmen ist schuldenfrei.

Fazit: Wie bei Teladoc Health gilt auch für Roku: Ich kann mit solchen Aktien wenig anfangen. Wenn ich nicht einmal auf Basis der Schätzungen für die nächsten zwei, drei Jahre ein Unternehmen für einen vernünftigen Preis bekommen kann, switche ich lieber zu anderen Titeln, bei denen das nach der Korrektur bereits der Fall ist. Interessierte Anleger sollten bei Roku die Entwicklung im kommenden Jahr beobachten, vor allen Dingen auf die Entwicklung des Free Cashflows achten.

Jahr 2021 2022e* 2023e* Umsatz in Mrd. USD 2,77 3,09 3,56 Ergebnis je Aktie in USD 1,71 -3,09 -2,47 Gewinnwachstum - - KGV 32 - - KUV 2,7 2,4 2,1 PEG 0,1 1,1 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Roku-Aktie Wochenchart

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)