Westfalen-Lippe zieht E-Rezept zurück – Shop Apotheke und Zur Rose brechen ein

Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe hat nun auch die Einführung des E-Rezepts ausgesetzt. Die offizielle Begründung: Bedenken beim Datenschutz. Westfalen-Lippe war bisher die einzige Region in Deutschland, in der das E-Rezept seit dem 1. September getestet wurde. Schleswig-Holstein wollte das E-Rezept auch am 1. September einführen, hat aber kurz zuvor seine Zustimmung widerrufen. Auch hier wegen Bedenken beim Datenschutz.

Die beiden Hauptverlierer: Die Schweizer Versandpotheke Zur Rose stürzte im frühen Handel um 14,6 Prozent auf 24,20 CHF. Der niederländische Wettbewerber Shop Apotheke büßte ebenfalls 13,6 Prozent ein uns liegt derzeit bei knapp über 38,00 Euro.

Für Anleger bedeutet das: Finger weg. Solange die rechtlichen Bedenken bei der Einführung des E-Rezepts nicht geklärt sind, ist eine Investition zu riskant.