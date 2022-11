Petrobras sorgt mit Milliarden-Dividende für Unruhe

Der brasilianische Mineralölkonzern hat eine weitere milliardenschwere Dividendenzahlung an die Aktionäre angekündigt. Es war zunächst befürchtet worden unter den Aktionäre, dass der neue (alte...) Präsident Lula da Silva Einfluss auf die milliardenschwere Zahlung des staatlich geführten Unternehmens nehmen würde.

8,5 Mrd. USD Dividende

Der Aufsichtsrat des Unternehmens segnete die Dividendenzahlung an die Aktionäre in Höhe von 8,5 Mrd. USD am gestrigen Donnerstag ab. Im Vorjahresquartal wurden noch Dividenden in Höhe von 17 Mrd. USD ausgeschüttet.

Nach dem Wahlsieg von Lula da Silva hatte die Aktie in den vergangenen Tagen zwischenzeitlich gut 8 Prozent an Wert verloren. Diese Schwäche könnte sich in den kommenden Tagen weiter fortsetzen, falls der neue Präsident -wie von vielen erwartet - die Dividendenzahlungen in der Zukunft wieder reduzieren lässt.