Renault-Aktie im Minus trotz zweier guter Nachrichten

Der französische Autobauer will die Elektrosparte trennen und an die Börse bringen. Das soll frühestens im nächsten Jahr erfolgen. Allerdings will Renault die Mehrheit an dieser Abspaltung behalten, die den Namen „Ampere“ bekommen soll.

Ab nächstem Jahr wieder Dividende

Gute Nachrichten für Aktionäre: Renault hat angekündigt, ab nächstem Jahr wieder eine Dividende ausschütten zu wollen. Die letzte Dividende schüttete Renault im Juni 2019 aus. Damals betrug sie 3,55 Euro. Der Konzern war von den Corona-Maßnahmen stark getroffen und rutschte ins Minus. So betrug der Verlust 2020 über 8 Mrd. Euro. Der Autobauer konnte nur dank Staatshilfe überleben.

Keiner dieser beiden Nachrichten hat der Renault-Aktie einen Schub geben können. Die Aktie liegt mit 2,2 Prozent im Minus bei knapp unter 31 Euro.