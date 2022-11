EQS-News: Aareal Bank mit starker operativer Performance im dritten Quartal, zusätzliche Risikovorsorge für Russland weitestgehend kompensiert

EQS-News: Aareal Bank AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Aareal Bank mit starker operativer Performance im dritten Quartal, zusätzliche Risikovorsorge für Russland weitestgehend kompensiert



Aareal Bank mit starker operativer Performance im dritten Quartal, zusätzliche Risikovorsorge für Russland weitestgehend kompensiert Konzernbetriebsergebnis im dritten Quartal um 32 Prozent auf 66 Mio. € gesteigert, zusätzliche Risikovorsorge von 43 Mio. € für verbliebenes Russland-Engagement darin verarbeitet

Risikovorsorge exklusive Belastungen für Russland im dritten Quartal bei 20 Mio. €

Ertragsdynamik ungebrochen, Zinsüberschuss um 19 Prozent auf 184 Mio. € gesteigert, Provisionsüberschuss legt um 20 Prozent auf 67 Mio. € zu

Cost-Income-Ratio im Bankgeschäft mit 39 Prozent belegt hohe Kosteneffizienz

Kapitalmarkt-Funding-Plan 2022 bereits im dritten Quartal vollständig umgesetzt – Harte Kernkapitalquote mit 19,4 Prozent weiterhin auf sehr komfortablem Niveau

Vorstandsvorsitzender Jochen Klösges: „Wir haben unsere Erträge weiter gesteigert und unsere Strategie trägt erkennbar Früchte. Angesichts der großen politischen und konjunkturellen Unsicherheiten ist unsere operative Stärke eine gute Basis für ein zunehmend schwierigeres Umfeld.“ Wiesbaden, 10. November 2022 – Die Aareal Bank Gruppe hat im dritten Quartal 2022 eine starke operative Performance gezeigt und damit trotz weiterer Belastungen aus dem verbliebenen Russland-Exposure ein gutes Quartalsergebnis erzielt, das sowohl über dem Ergebnis des Vorquartals als auch über dem des Vorjahreszeitraums liegt. Das Konzernbetriebsergebnis stieg im dritten Quartal um 32 Prozent auf 66 Mio. € (Q3 2021: 50 Mio. €). Darin verarbeitet ist eine Risikovorsorge von insgesamt 63 Mio. € (Q3 2021: 39 Mio. €), von denen 43 Mio. € auf Russland entfielen. Damit blieb die um Russland bereinigte Risikovorsorge auf niedrigem Niveau. Gleichzeitig konnte das Kreditportfolio auf knapp 32 Mrd. € bei guten Margen und besseren Beleihungswerten weiter gesteigert werden. Auch die Aareon und das Segment Banking & Digital Solutions setzten ihren Wachstumskurs fort, was sich in einer Steigerung des Provisionsergebnisses sowie in der Erhöhung des Einlagenvolumens auf 13,5 Mrd. € widerspiegelte. Der Vorstandsvorsitzende Jochen Klösges erklärte: „Wir sind mit der Geschäftsentwicklung der Aareal Bank Gruppe im bisherigen Jahresverlauf sehr zufrieden. Wir haben unsere Erträge weiter gesteigert und unsere Strategie trägt erkennbar Früchte. Angesichts der großen politischen und konjunkturellen Unsicherheiten ist unsere operative Stärke eine gute Basis für ein zunehmend schwierigeres Umfeld.“ Der Zinsüberschuss stieg im Jahresvergleich weiter um 19 Prozent auf 184 Mio. € (Q3 2021: 155 Mio. €) an und konnte gegenüber dem bereits sehr guten Vorquartal noch um 13 Mio. € gesteigert werden. Er erreichte damit den höchsten Stand seit sieben Jahren. Grund dafür sind insbesondere ein gewachsenes Kreditportfolio und gute Margen im Neugeschäft. Zudem zeigten sich im Einlagengeschäft der Aareal Bank bereits erste positive Effekte der höheren Marktzinsen. In den ersten neun Monaten lag der Zinsüberschuss bei 514 Mio. € mit 18 Prozent deutlich über dem Vorjahreswert (9M 2021: 435 Mio. €). Der Provisionsüberschuss stieg gegenüber dem Vorjahresquartal um 20 Prozent auf 67 Mio. € (Q3 2021: 56 Mio. €). Er reflektiert die anhaltend gute Umsatzentwicklung der Softwaretochter Aareon, deren Transformation zu einem Unternehmen mit einem Software as a Service (SaaS)- bzw. subskriptionsorientierten Geschäftsmodell weiter voranschreitet. In den ersten neun Monaten erhöhte sich der Provisionsüberschuss um 14 Prozent auf insgesamt 199 Mio. € (9M 2021: 174 Mio. €). Gegenüber dem Vorquartal blieb er stabil. Der größte Teil der Risikovorsorge entfiel auf die Aufstockung der Vorsorge für das sich im Abbau befindliche Exposure in Russland, einem Bürokomplex in Moskau. Im übrigen Portfolio gab es kaum Ausfälle – und damit bisher auch keine direkten Auswirkungen der verschlechterten gesamtwirtschaftlichen Lage. Die weitere Wertberichtigung für Russland war wiederum der deutlichen Zuspitzung der Krise um den Ukraine-Krieg und den damit verschlechterten Aussichten auf eine rasche Deeskalation geschuldet. Zwar ist der Kunde zahlungsfähig und -willig, allerdings ist der Kapitaldienst aufgrund der in Russland verhängten Sanktionen weiterhin nicht leistbar. In den ersten neun Monaten belief sich die Risikovorsorge auf 170 Mio. € (9M 2021: 79 Mio. €), rund drei Viertel davon entfielen auf Russland. Der Verwaltungsaufwand belief sich auf 128 Mio. €. Er sank damit deutlich gegenüber dem Vorquartal (Q2 2022: 142 Mio. €) und blieb im Jahresvergleich annährend stabil (Q3 2021: 125 Mio. €). In den ersten neun Monaten lag der Verwaltungsaufwand bei 423 Mio. € (9M 2021: 393 Mio. €), darin enthalten ist auch der Einmaleffekt der im zweiten Quartal gebuchten Transaktionskosten aus dem Übernahmeangebot der Atlantic BidCo GmbH von rund 12 Mio. €. Der Anstieg im Neunmonatsvergleich ist im Wesentlichen auf wachstums- bzw. akquisitionsbedingte Aufwendungen der Aareon zurückzuführen, in der Bank blieben die Aufwände aufgrund einer strikten Kostendisziplin trotz der einmaligen Transaktionskosten auf stabilem Niveau. Die Aareal Bank setzte somit ihre Strategie des Wachstums zu geringen Grenzkosten erfolgreich um. Die Cost-Income-Ratio (CIR) im Bankgeschäft konnte im dritten Quartal auf 39 Prozent verbessert werden und belegt damit die hohe Kosteneffizienz, auch im europäischen Vergleich. Nach Berücksichtigung von Steuern in Höhe von 24 Mio. € betrug das Konzernergebnis 42 Mio. € (Q3 2021: 23 Mio. €). Mit Nettoverzinsung der AT1-Anleihe und Anteilen Dritter ergab sich ein den Stammaktionären zugeordnetes Konzernergebnis von 39 Mio. € (Q3 2021: 20 Mio. €). Das Ergebnis je Aktie betrug 0,65 € (Q3 2021: 0,33 €). Trotz ihres anhaltenden Portfoliowachstums ist die Aareal Bank weiterhin komfortabel kapitalisiert. Die harte Kernkapitalquote (Basel IV phase-in-Quote) lag per 30. September 2022 bei auch im internationalen Vergleich sehr komfortablen 19,4 Prozent. Die Gesamtkapitalquote belief sich auf 24,2 Prozent. Ihren Kapitalmarkt-Funding-Plan für 2022 hat die Aareal Bank bereits zum Ende des dritten Quartals vollständig umgesetzt und das trotz eines über Plan gewachsenen Kreditvolumens. Im Mittelpunkt der Refinanzierungsaktivitäten standen weiterhin die Diversifizierung des Refinanzierungsmixes und die Verbreiterung der Investorenbasis. In den ersten neun Monaten 2022 konnte die Bank insgesamt 4,5 Mrd. € Refinanzierungsmittel am Kapitalmarkt platzieren. Darunter waren sechs Benchmark-Transaktionen: zwei Pfandbrief-Emissionen über jeweils 750 Mio. €, eine Pfandbrief-Emission über 625 Mio. € und eine Pfandbrief-Emission über 500 Mio. €. Senior Unsecured Funding konnte insgesamt in Höhe von 1,3 Mrd. € aufgenommen werden, darunter zwei „grüne“ Senior Preferred-Emissionen über jeweils 500 Mio. €. Die im Juni geschlossene Kooperation mit Raisin und Deutsche Bank ZinsMarkt entwickelte sich ebenfalls sehr gut. Zudem wurde das Geschäft erweitert, festverzinsliche Angebote der Aareal Bank sind nun auch auf der Anlageplattform „WeltSparen“ erhältlich. Seit Marktlaunch wurden auf beiden Plattformen per Ende Oktober insgesamt bereits rund 267 Mio. € an Einlagen erzielt. Wachstum in allen drei Geschäftssegmenten Das kontrollierte Wachstum des Immobilienfinanzierungsportfolios im Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen wurde weiter fortgesetzt. Das Kreditvolumen belief sich per Ende September auf 31,9 Mrd. € (30. Juni 2022: 31,3 Mrd. €). Das Neugeschäft lag nach den ersten neun Monaten bei 6,9 Mrd. € (9M 2021: 6,1 Mrd. €), wozu nach dem bereits sehr dynamischen Neugeschäft des ersten Halbjahres das dritte Quartal 1,7 Mrd. € beitrug. Ein besonderer Fokus im neu akquirierten Geschäft im dritten Quartal lag auf Logistik- und Hotelimmobilien mit 35 bzw. 22 Prozent. Wesentliche Kennzahlen des Portfolios wie der durchschnittliche Beleihungswert (LTV) oder die Schuldentragfähigkeit (Yield-on-Debt) verbesserten sich weiter und liegen inzwischen weitestgehend wieder auf dem Niveau vor der Corona-Pandemie. Die NPL-Quote konnte von 5,2 Prozent zu Jahresende 2021 auf 4,6 Prozent zum Ende des dritten Quartals 2022 reduziert werden. Im Segment Banking & Digital Solutions wuchs das durchschnittliche Einlagenvolumen im dritten Quartal auf 13,5 Mrd. € (Q3 2021: 11,9 Mrd. €) und lag komfortabel über dem ursprünglich für das Jahr avisierten Zielniveau von 12 Mrd. €. Ein temporärer Rückgang kann unter anderem aufgrund steigender Energiepreise und dem damit verbunden erhöhten Liquiditätsbedarf von Wohnungsunternehmen allerdings nicht ausgeschlossen werden. Ziel bleibt es jedoch, das Niveau von 12 Mrd. € nicht zu unterschreiten. Im Zinsüberschuss des Segments, der sich auf insgesamt 26 Mio. € belief (Q3 2021: 11 Mio. €), zeigten sich bereits erste positive Effekte der Zinswende. Der Provisionsüberschuss des Segments lag bei 8 Mio. € (Q3 2021: 7 Mio. €). Das Betriebsergebnis stieg im dritten Quartal auf 17 Mio. € (Q3 2021: 1 Mio. €). Die Softwaretochter Aareon blieb weiter auf Wachstumskurs. Sie steigerte ihre Umsatzerlöse im dritten Quartal auf 75 Mio. € (Q3 2021: 62 Mio. €) und damit in den ersten neun Monaten um 14 Prozent auf 221 Mio. € (9M 2021: 195 Mio. €). Bei zukunftsträchtigen Software as a Service (SaaS)-Produkten verzeichnete die Aareon in den ersten neun Monaten ein Umsatzplus von 24 Prozent. Der Anteil der wiederkehrenden Erlöse am Umsatz konnte auf über 70 Prozent gesteigert werden. Der Adjusted EBITDA erhöhte sich im dritten Quartal auf 15 Mio. € (Q3 2021: 13 Mio €). Im Fokus des neuen Managements der Aareon um den CEO Harry Thomsen steht die Umsetzung des Wachstumsplans sowie die Effizienz des Produktportfolios. Die Integration des im zweiten Quartal übernommenen schwedischen Unternehmens Momentum Software Group AB schreitet planmäßig voran. Ausblick: Ergebnisprognose für 2022 bestätigt Trotz der erhöhten Risikovorsorge für das verbleibende Russland-Exposure, der einmaligen Kosteneffekte aufgrund der Übernahme durch die Atlantic BidCo und den Belastungen aus der TLTRO-Entscheidung der EZB, erwartet die Aareal für das Geschäftsjahr 2022 weiterhin ein Konzernbetriebsergebnis am unteren Ende der Spanne von 210 bis 250 Mio. €. Die möglichen Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine – sowohl in Bezug auf das restliche Russland-Exposure als auch auf die wirtschaftlichen Folgen der wechselseitigen Sanktionen und der eskalierten geopolitischen Spannungen – lassen sich weiterhin nur sehr schwer abschätzen. Ansprechpartner für Medien: Margarita Thiel

Telefon: +49 611 348 2306

Mobil: +49 171 206 9740

margarita.thiel@aareal-bank.com Christian Feldbrügge

Telefon: +49 611 348 2280

Mobil: +49 171 866 7919

christian.feldbruegge@aareal-bank.com Ansprechpartner für Investoren: Aareal Bank AG - Investor Relations

Telefon: +49 611 348 3009

ir@aareal-bank.com Über die Aareal Bank Gruppe Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten – in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik – vertreten. Die Geschäftsstrategie der Aareal Bank Gruppe ist auf einen nachhaltigen Geschäftserfolg ausgerichtet, mit Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten als zentrale Bestandteile. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die Aareal Bank AG. Unter ihrem Dach sind die Unternehmen der Gruppe in den Geschäftssegmenten Strukturierte Immobilienfinanzierungen, Banking & Digital Solutions und Aareon gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank Gruppe. Hier begleitet sie Kunden bei großvolumigen Investitionen in gewerbliche Immobilien. Dabei handelt es sich vor allem um Bürogebäude, Hotels, Shoppingcenter, Logistik- und Wohnimmobilien sowie Studierenden-Appartements. Im Geschäftssegment Banking & Digital Solutions bietet die Aareal Bank Gruppe Unternehmen aus der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft sowie der Energiewirtschaft als Digitalisierungspartner umfassende Beratungsservices und Produktlösungen an und bündelt es mit klassischem Firmenkunden-Banking und Einlagengeschäft. Die Tochtergesellschaft Aareon, führender Anbieter von ERP-Software und digitalen Lösungen für die europäische Immobilienwirtschaft und ihre Partner, bildet das dritte Geschäftssegment. Sie digitalisiert die Immobilienwirtschaft mit nutzerorientierten Software-Lösungen. Diese vereinfachen und automatisieren Prozesse, unterstützen nachhaltiges und energieeffizientes Handeln und vernetzen die Prozessbeteiligten. Die Aareal Bank Gruppe - Wesentliche Kennzahlen 01.01.-30.09.2022 01.01.-30.09.2021 Ergebnisgrößen Betriebsergebnis (Mio. €) 157 123 Konzernergebnis (Mio. €) 100 56 Stammaktionären zugeordnetes Konzernergebnis (Mio. €)1) 89 44 Cost Income Ratio (%)2) 34,0 43,4 Ergebnis je Stammaktie (€)1) 1,49 0,73 RoE vor Steuern (%)1)3) 6,7 5,6 RoE nach Steuern (%)1)3) 4,3 2,3 30.09.2022 31.12.2021 Bilanz Immobilienfinanzierungen (Mio. €) 31.928 30.048 Eigenkapital (Mio. €) 3.266 3.061 Bilanzsumme (Mio. €) 53.268 48.728 Aufsichtsrechtliche Kennziffern4) Basel IV (phase-in)5) Risikogewichtete Aktiva (Mio. €) 13.136 12.817 Harte Kernkapitalquote (CET1-Quote) (%) 19,4 18,2 Kernkapitalquote (T1-Quote) (%) 21,7 20,5 Gesamtkapitalquote (TC-Quote) (%) 24,2 23,6 Basel III Harte Kernkapitalquote (CET1-Quote) (%) 19,7 22,2 Mitarbeiter 3.298 3.170 1) Ergebniszuordnung unter der Annahme einer zeitanteiligen Abgrenzung der Nettoverzinsung der AT1-Anleihe 2) Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen branchenüblich ohne Bankenabgabe und Beiträge zur Einlagensicherung 3) Auf das Jahr hochgerechnet 4) 31. Dezember 2021: exklusive ursprünglich geplanter Dividende von 1,60 € je Aktie im Jahr 2022 für das Geschäftsjahr 2021 einschließlich der in 2021 nicht ausgeschütteten 1,10 € je Aktie sowie zeitanteiliger Abgrenzung der Nettoverzinsung der AT1-Anleihe 30. September 2022: inklusive ursprünglich geplanter Dividende von 1,60 € je Aktie im Jahr 2022, inklusive Zwischenergebnis 2022 und der zeitanteiligen Abgrenzung der Nettoverzinsung der AT1-Anleihe. Gemäß der geschlossenen Investorenvereinbarung mit der Atlantic BidCo GmbH ist keine Dividendenzahlung geplant. Die CET1-Quote der aufsichtsrechtlichen Meldung zum 30. September 2022 betrug 18,4 %, da die Aareal Bank zum 30. September 2022 bei der EZB keinen Antrag auf Gewinneinbeziehung gestellt hat. Die SREP-Empfehlungen zum NPL-Bestand und die NPL-Guidelines der EZB für die aufsichtsrechtliche Kapitaldeckung neuer NPLs sowie ein zusätzlich freiwilliger und vorsorglicher Kapitalabzug für regulatorische Unsicherheiten aus EZB-Prüfungen wurden berücksichtigt. 5) 30. September 2022: zugrunde liegende RWA-Schätzung auf Basis des revised KSA phase-in output floor als Ergebnis eines „higher of“-Vergleichs mit der RWA-Schätzung auf Basis der aktuellen CRR zuzüglich revised AIRBA-Anforderungen für die gewerbliche Immobilienfinanzierung gemäß der Entwurfsfassung zur europäischen Umsetzung von Basel IV der Europäischen Kommission (KOM) vom 27. Oktober 2021, welche offiziell erst ab dem 1. Januar 2025 in Kraft treten. Gewinn- und Verlustrechnung des ersten neun Monate 2022 (nach IFRS) 01.01.-30.09.2022 01.01.-30.09.2021 Veränderung Mio. € Mio. € % Zinsüberschuss 514 435 18 Risikovorsorge 170 79 115 Provisionsüberschuss 199 174 14 Abgangsergebnis 24 15 60 Ergebnis aus Finanzinstrumenten fvpl 22 -7 Ergebnis aus Sicherungszusammenhängen -6 -4 50 Ergebnis aus at equity bewerteten Unternehmen -2 -1 100 Verwaltungsaufwand 423 393 8 Sonstiges betriebliches Ergebnis -1 -17 -94 Betriebsergebnis 157 123 28 Ertragsteuern 57 67 -15 Konzernergebnis 100 56 79 Nicht beherrschenden Anteilen zurechenbares Konzernergebnis 0 2 Eigentümern der Aareal Bank AG zurechenbares Konzernergebnis 100 54 85 Ergebnis je Aktie (EpS) Eigentümern der Aareal Bank AG zurechenbares Konzernergebnis1) 100 54 85 davon Stammaktionären zugeordnet 89 44 102 davon AT1-Investoren zugeordnet 11 10 10 Ergebnis je Stammaktie (€)2) 1,49 0,73 104 Ergebnis je AT1-Anteil (€)3) 0,11 0,10 10 1) Ergebniszuordnung unter der Annahme einer zeitanteiligen Abgrenzung der Nettoverzinsung der AT1-Anleihe 2) Das Ergebnis je Stammaktie errechnet sich, indem das den Stammaktionären der Aareal Bank AG zugeordnete Ergebnis durch den gewichteten Durchschnitt der im Geschäftsjahr ausstehenden Stammaktien (59.857.221 Stück) dividiert wird. Das Ergebnis je Stammaktie (unverwässert) entspricht dem (verwässerten) Ergebnis je Stammaktie. 3) Das Ergebnis je AT1-Anteil errechnet sich, indem das den AT1-Investoren zugeordnete Ergebnis durch den gewichteten Durchschnitt der im Geschäftsjahr ausstehenden Anteile bezogen auf 3 € (rechnerisch 100.000.000 Anteile) dividiert wird. Das Ergebnis je AT1-Anteil (unverwässert) entspricht dem (verwässerten) Ergebnis je AT1-Anteil. Gewinn- und Verlustrechnung des dritten Quartals 2022 (nach IFRS) 3. Quartal 2022 3. Quartal 2021 Veränderung Mio. € Mio. € % Zinsüberschuss 184 155 19 Risikovorsorge 63 39 62 Provisionsüberschuss 67 56 20 Abgangsergebnis 2 7 -71 Ergebnis aus Finanzinstrumenten fvpl 4 -3 Ergebnis aus Sicherungszusammenhängen 1 -2 Ergebnis aus at equity bewerteten Unternehmen 0 0 0 Verwaltungsaufwand 128 125 2 Sonstiges betriebliches Ergebnis -1 1 Betriebsergebnis 66 50 32 Ertragsteuern 24 27 -11 Konzernergebnis 42 23 83 Nicht beherrschenden Anteilen zurechenbares Konzernergebnis -1 0 Eigentümern der Aareal Bank AG zurechenbares Konzernergebnis 43 23 87 Ergebnis je Aktie (EpS) Eigentümern der Aareal Bank AG zurechenbares Konzernergebnis1) 43 23 87 davon Stammaktionären zugeordnet 39 20 95 davon AT1-Investoren zugeordnet 4 3 33 Ergebnis je Stammaktie (€)2) 0,65 0,33 97 Ergebnis je AT1-Anteil (€)3) 0,04 0,03 33 1) Ergebniszuordnung unter der Annahme einer zeitanteiligen Abgrenzung der Nettoverzinsung der AT1-Anleihe 2) Das Ergebnis je Stammaktie errechnet sich, indem das den Stammaktionären der Aareal Bank AG zugeordnete Ergebnis durch den gewichteten Durchschnitt der im Geschäftsjahr ausstehenden Stammaktien (59.857.221 Stück) dividiert wird. Das Ergebnis je Stammaktie (unverwässert) entspricht dem (verwässerten) Ergebnis je Stammaktie. 3) Das Ergebnis je AT1-Anteil errechnet sich, indem das den AT1-Investoren zugeordnete Ergebnis durch den gewichteten Durchschnitt der im Geschäftsjahr ausstehenden Anteile bezogen auf 3 € (rechnerisch 100.000.000 Anteile) dividiert wird. Das Ergebnis je AT1-Anteil (unverwässert) entspricht dem (verwässerten) Ergebnis je AT1-Anteil. Segmentergebnisse für die ersten neun Monate 2022(nach IFRS) Strukturierte

Immobilien-

finanzierungen Banking & Digital Solutions Aareon Konsolidierung / Überleitung Aareal Bank Konzern 01.01.-

30.09.

2022 01.01.-

30.09.

2021 01.01.-

30.09.

2022 01.01.-

30.09.

2021 01.01.-

30.09.

2022 01.01.-

30.09.

2021 01.01.-

30.09.

2022 01.01.-

30.09.

2021 01.01.-

30.09.

2022 01.01.-

30.09.

2021 Mio. € Zinsüberschuss 475 406 49 33 -10 -4 0 0 514 435 Risikovorsorge 170 79 0 0 0 170 79 Provisionsüberschuss 5 6 23 20 180 157 -9 -9 199 174 Abgangsergebnis 24 15 24 15 Ergebnis aus Finanzinstrumenten fvpl 22 -7 0 0 22 -7 Ergebnis aus Sicherungszusammenhängen -6 -4 -6 -4 Ergebnis aus at equity bewerteten Unternehmen 0 -1 -1 -1 0 -2 -1 Verwaltungsaufwand 200 193 54 53 178 156 -9 -9 423 393 Sonstiges betriebliches Ergebnis -4 -21 -1 0 4 4 0 0 -1 -17 Betriebsergebnis 146 123 16 -1 -5 1 0 0 157 123 Ertragsteuern 52 68 6 -1 -1 0 57 67 Konzernergebnis 94 55 10 0 -4 1 0 0 100 56 Nicht beherrschenden Anteilen

zurechenbares Konzernergebnis 0 0 0 0 0 2 0 2 Eigentümern der Aareal Bank AG zurechenbares Konzernergebnis 94 55 10 0 -4 -1 0 0 100 54 Allokiertes Eigenkapital1) 1.622 1.677 289 260 37 38 838 562 2.786 2.537 RoE nach Steuern (%)2)3) 6,9 3,6 4,5 -0,1 -13,9 -3,1 4,3 2,3 1) Die Berechnung des allokierten Eigenkapitals erfolgt für alle Segmente auf Basis eines normierten Kapitalbedarfs nach Basel IV (phase-in) von 15 %. Das bilanzielle Eigenkapital weicht hiervon ab. Das bilanzielle Eigenkapital der Aareon beträgt 138 Mio. € (31. Dezember 2021: 143 Mio. €). 2) Auf das Jahr hochgerechnet 3) Ergebniszuordnung unter der Annahme einer zeitanteiligen Abgrenzung der Nettoverzinsung der AT1-Anleihe Segmentergebnisse des dritten Quartals 2022 (nach IFRS) Strukturierte

Immobilien-

finanzierungen Banking & Digital Solutions Aareon Konsolidierung / Überleitung Aareal Bank Konzern 3. Quartal 2022 3. Quartal 2021 3. Quartal 2022 3. Quartal 2021 3. Quartal 2022 3. Quartal 2021 3. Quartal 2022 3. Quartal 2021 3. Quartal 2022 3. Quartal 2021 Mio. € Zinsüberschuss 162 146 26 11 -4 -2 0 0 184 155 Risikovorsorge 63 39 0 0 0 63 39 Provisionsüberschuss 1 2 8 7 61 50 -3 -3 67 56 Abgangsergebnis 2 7 2 7 Ergebnis aus Finanzinstrumenten fvpl 4 -3 0 4 -3 Ergebnis aus Sicherungszusammenhängen 1 -2 1 -2 Ergebnis aus at equity bewerteten Unternehmen 0 0 0 0 Verwaltungsaufwand 54 59 17 17 60 52 -3 -3 128 125 Sonstiges betriebliches Ergebnis -2 -1 0 0 1 2 0 0 -1 1 Betriebsergebnis 51 51 17 1 -2 -2 0 0 66 50 Ertragsteuern 18 28 6 0 0 -1 24 27 Konzernergebnis 33 23 11 1 -2 -1 0 0 42 23 Nicht beherrschenden Anteilen

zurechenbares Konzernergebnis 0 0 0 0 -1 0 -1 0 Eigentümern der Aareal Bank AG zurechenbares Konzernergebnis 33 23 11 1 -1 -1 0 0 43 23

