Inflation unter den Zielen | Aktien heben ab | Renditen und USD sinken

Wir sehen eine Entspannung an der Inflationsfront. Heute Morgen stehen die Verbraucherpreise für den Oktober im Fokus. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Gesamtrate um 7,7% gestiegen, mit der Kernrate bei 6,3%. Erwartet wurden 7,9% und 6,5%. Auch im Vergleich zum Vormonat lagen unter den Zielen. Es wurde eine Gesamtrate von 0,6% erwartet, mit der Kernrate bei 0,3%. Die Zahlen liegen bei 0,4% und 0,3%. Die Tatsache, dass die Wall Street mit erneut eher höheren Daten rechnete, facht eine massive Rallye an, mit dem US-Dollar unter Druck und den Renditen auf Talfahrt. Der erwartete Zinsgipfel sinkgt von 5,1% auf rund 4,95%. Kurz ein Blick auf den Mittwoch: Der wahrscheinlich bevorstehende Kollaps von FTX ist ein Lehman Brothers-Moment für das Krypto-Universum, aber nicht für die Wall Street! Selbst dann nicht, wenn Margin-Calls andere Anlageklassen temporär belasten sollten. Vielmehr wird das Versagen der Regulatoren und Private-Equity-Investoren hinter der 2. größten Kryptobörse vorgeführt. Das Thema ist u.a. wegen der mangelhaften Transparenz noch nicht ausgespielt, dürfte in wenigen Tagen aber aus den Schlagzeilen verschwinden. Die Sorge um FTX hat gestern die Wall Street genauso getroffen, wie die schlechte Performance der Republikaner in den Mid-Term-Wahlen. Vor allem die durch Trump unterstützen Kandidaten schnitten schlecht ab, was seine Chancen in einer Kandidatur schwächt. Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida, hat die besseren Karten. Die schlechten Ergebnisse und Aussichten von Disney haben sicherlich auch nicht geholfen.



