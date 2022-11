PAYPAL - Da könnte Aufwärtspotential entstehen

PayPal Holdings Inc. - WKN: A14R7U - ISIN: US70450Y1038 - Kurs: 86,570 $ (Nasdaq)

Seit 5 Handelstagen sehen wir eine dynamische Kurserholung innerhalb des Trendkanals der Bullflag. Bei 89-90 USD liegt die rot gestrichelte deckelnde Abwärtstrendlinie im Markt. Sie stellt das entscheidende charttechnische Hindernis dar. Sie steht für die Kraft der Verkäufer. Seit Monaten ist ein Geber im Markt, der immer dann, wenn sich der Aktienkurs in den Bereich dieser Trendlinie bewegt hat, Aktien verkauft und dadurch den Kurs nach unten abprallen lässt.

Steigt der Aktienkurs möglichst dynamisch überzeugend über 91 USD auf Tagesschlusskursbasis an, triggert das ein Kaufsignal mit Projektionszielen bei 102 und 108 USD.

Mal angenommen, der Aktienkurs steigt tatsächlich in Kürze über besagte 91 USD Preismarke an, dann lässt sich wie folgt verfahren: Bei Interesse an einem Kauf, macht es durchaus Sinn, den Kurs erst noch ein paar Tage zu beobachten oder aber man kauft zunächst nur eine kleine Testposition.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)