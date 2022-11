Rogers Communications hält die Dividende stabil

Der kanadische Telekom- und Medienkonzern Rogers Communications Inc. (ISIN: CA7751092007, TSE: RCI.B) zahlt eine konstante vierteljährliche Dividende von 0,50 CAD je Anteilsschein, wie am Mittwoch mitgeteilt wurde. Die Ausschüttung erfolgt am 3. Januar 2023 (Record date: 9. Dezember 2022).

Auf das Jahr hochgerechnet werden aktuell 2,00 CAD ausgeschüttet. Die derzeitige Dividendenrendite von Rogers Communications beträgt beim aktuellen Börsenkurs von 57,70 CAD (Stand: 9. November 2022) 3,47 Prozent.

Rogers Communications hat seinen Firmensitz in Toronto, Kanada und wurde 1929 gegründet. Der Konzern ist in der TV- und Telekommunikationsbranche tätig. Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 3,74 Mrd. CAD (Vorjahr: 3,67 Mrd. CAD), wie ebenfalls am 9. November 2022 berichtet wurde. Der Nettogewinn lag bei 371 Mio. CAD (Vorjahr: 490 Mio. CAD).

Seit Jahresanfang 2022 liegt die Aktie an der Börse in Toronto mit 4,20 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 28,82 Mrd. CAD (Stand: 9. November 2022).

