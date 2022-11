Trading-Chance SMA Solar: Zeit, über „selling on good news“ nachzudenken!

Werbung

SMA Solar bestätigte heute im Rahmen der Neun-Monats-Bilanz, was man bereits vor zwei Wochen durch das Anheben der Gesamtjahresprognose hatte durchblicken lassen: Die Materialengpässe lassen nach, langsam kehrt die Normalität zurück. Das ist gut … aber jetzt eben nichts Neues mehr. Nach der Super-Rallye im Vorfeld ließe es sich daher darüber nachdenken, Long-Gewinne mitzunehmen und die Seiten zu wechseln: Eine Trading-Chance Short.

In den letzten Monaten haben wir uns bei SMA Solar sehr erfolgreich „durchgeschaukelt“ und sind mit den Wechseln von Long auf Short und zurück gut gefahren. Zuletzt hatten wir am 19. Oktober einen Long-Trade vorgestellt (die WKN dieses „alten“ Trades lautete UH6Y5S). Der liegt jetzt 68 Prozent vorne. Wir meinen: Das ist eine gute Gelegenheit, erneut die Seiten zu wechseln, denn das, was die Aktie zuletzt stark nach oben trieb, liegt seit heute auf dem Tisch: die jüngsten Bilanzergebnisse.

Die Ergebnisse zeigen, dass es wieder vorangeht. Aber das wusste man ja bereits

Als wir vor drei Wochen den Long-Trade vorgestellt hatten, war die Anhebung der Jahresprognose noch nicht da. Eine Woche später kam sie – und die Aktie des Herstellers von Solar-Wechselrichtern zog wie eine Rakete davon. Heute kamen dann die Ergebnisse, die mit entscheidend dafür waren, dass SMA Solar die Prognose anhob.

Der Umsatz lag zwar mit 724 Millionen in den ersten neun Monaten immer noch unter den 745 Millionen der ersten drei Quartale 2021, aber der Abstand wird kleiner. Was indes auch an den gestiegenen Preisen lag, denn von der Wechselrichter-Leistung her, die in diesen drei Quartalen 2022 abgesetzt wurde, lag man 15 Prozent niedriger. Das EBITDA (Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen) lag bei 50,2 Millionen nach 52,9 Millionen Euro. Wobei man im Zuge der Prognoseanhebung darauf hingewiesen hatte, dass ein Sonderfaktor in Form eines Immobilienverkaufs einen großen Anteil an dem guten Ergebnis ebenso wie an der angehobenen Prognose hatte. Und diese am 27. Oktober angehobene Prognose wurde jetzt im Zuge der Neun-Monats-Zahlen nicht erneut angehoben. Also:

Den Bullen gehen die Argumente aus

Es gab nichts Neues über das hinaus, was man seit zwei Wochen weiß. Und da die SMA Solar-Aktie daraufhin bereits immens gelaufen ist, sich vor der heutigen Bilanz schon dem bisherigen Rekordhoch von 61 Euro angenähert hatte und zugleich markttechnisch überkauft ist, stellt sich die Frage:

Wer wollte jetzt noch kaufen, nachdem heute eigentlich nur bestätigt wurde, was man schon wusste, die nächsten Zahlen zum vierten Quartal erst kommendes Jahr geliefert werden und man klar erkennen kann, dass die Käufer längst zugegriffen hatten? Dass der Kurs am Morgen kräftig durchsackte, ist ein Indiz, dass in der Tat Gewinnmitnahmen beginnen. Dass sich die Aktie derzeit wieder kräftig erholt, ließe sich nutzen, sich da anzuschließen, sprich den Long-Gewinn mitzunehmen und sich mit einem Stop Loss nicht zu knapp über dem bisherigen Rekordhoch auf die Short-Seite zu schlagen.

Knapp unter dem Rekordhoch auf Short drehen

Wir würden für einen solchen Trade auf SMA Solar ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten Société Générale vorschlagen. Dieses Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 72,437 Euro, woraus sich ein für einen solchen, spekulativen Trade angemessener Hebel von 2,83 errechnet. Den Stop Loss würden wir bei 62,40 Euro in der Aktie ansiedeln, das entspräche im Zertifikat einem Kurs von 1,00 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf SMA Solar lautet SD9QCM.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 56,95 Euro, 61,00 Euro

Unterstützungen: 48,80 Euro, 47,20 Euro, 35,00 Euro

Knock-Out Zertifikat Short auf SMA Solar

Basiswert SMA Solar WKN SD9QCM ISIN DE000SD9QCM2 Basispreis 72,437 Euro K.O.-Schwelle 72,437 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent Société Générale Hebel 2,83 Stop Loss Zertifikat 1,00 Euro

