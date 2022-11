Trading-Chance Zalando: Eine Wette auf einen Rücksetzer, aus dem mehr werden könnte

Werbung

Die Quartalsbilanz war unerfreulich, die Rahmenbedingungen bleiben bärisch. Aber die Zalando-Aktie hat binnen sechs Wochen um fast 55 Prozent zugelegt und ist auch noch markttechnisch heiß gelaufen. Risikofreudige Trader würden jetzt nicht mehr Long, sondern Short gehen, denn ein Rücksetzer liegt in der Luft. Einer, der allemal auch ziemlich groß ausfallen könnte. Eine Trading-Chance Short.

Vor genau drei Monaten hatten wir schon einmal einen Short-Trade auf Zalando vorgestellt. Wer da mitgezogen und seinen Stop Loss sukzessiv nachgezogen hat, konnte allerhand Gewinn einfahren. Heute sehen wir eine ähnliche Situation: Hoffnungen haben die Aktie massiv höher getrieben. Aber nur positive Fakten wären ein solides Fundament. Daher steht diese Rallye auf dünnstem Eis. Das bietet die Chance für einen hoch spekulativen, aber zugleich eben auch viel versprechenden, antizyklischen Short-Trade.

Die eigene Gewinnprognose wird schwer zu erreichen sein

Das, was Zalando am 3. November zum dritten Quartal vorlegte erweckte nicht den Eindruck, als würde der Online-Händler vom Abwärtstrend im Konsum verschont bleiben. Der Umsatz legte zum Vorjahresquartal, das indes ein besonders schlechtes war, um drei Prozent zu. Und das trotz der Inflation. Der Gewinn vor Steuern und Zinsen (EBIT) erreichte 13,5 Millionen, das war weniger als von den Analysten erwartet. Und netto wurde der Verlust sogar gegenüber dem fatalen dritten Quartal 2021 größer, wuchs von damals 8,4 Millionen auf jetzt 35,4 Millionen Euro an.

Hinzu kommt, dass man zwar an der EBIT-Prognose von 180 bis 260 Millionen Euro für das Gesamtjahr festhielt, das EBIT, das in den ersten drei Quartalen auflief, aber nur um die 40 Millionen liegt. Und die EBIT-Gewinnmarge bleibt am Boden, bei 0,5 Prozent. Hier auf eine nachhaltige Aufwärtswende zu setzen hieße also, entweder sehr mutig zu sein oder aber die kritischen Perspektiven einfach auszublenden. Solange die Aktie ein starkes Momentum behält, kann sie zwar trotzdem weiter laufen. Aber risikofreudige, spekulative Trader haben solche Aktien mit Blick auf ein Abkippen der Rallye mangels fundamentalem Unterbau natürlich immer im Auge. Und jetzt wäre ein Moment gekommen, in dem es nicht nur aus fundamentaler Sicht für einen Short-Trade interessant wird.

Überkauft an einer markanten Widerstandszone

Wenn das Momentum der Rallye den Rahmen des Normalen sprengt, die Aktie dadurch kräftig überkauft ist UND dem Anstieg das Fundament seitens Umsatz- und Gewinnperspektive fehlt, wird es richtig interessant. Vor allem, wenn sich wie im Fall Zalando eine markante Widerstandszone nähert.

Deren untere Begrenzung bei 29,91 Euro ist schon fast erreicht. Diese Zone, Sie sehen es im Chart, erstreckt sich von diesen 29,81 Euro bis hinauf zur 200-Tage-Linie bei 34,39 Euro. Diese Zone könnte der Kurs ausreizen. Aber er muss es nicht. Wenn eine Aktie derart heiß gelaufen ist, kann es jederzeit ansatzlos zu einer Korrektur kommen. Und angesichts der unverändert negativen Perspektive wäre es allemal denkbar, dass es nicht bei einem Rücksetzer in Richtung 25 Euro bleibt, sondern der Kurs weiter, zurück in Richtung Jahrestief, durchgereicht wird. Wie kann man so etwas traden?

Quelle: marketmaker pp4

Wichtig ist, dass man einen weiteren Run bis an die obere Grenze der Widerstandszone als möglich einkalkuliert, denn gerade in einem Marktumfeld wie diesem, das immens emotional ist, ist nichts unmöglich. Also muss man einen eher weitern Stop Loss ansetzen, den wir hier knapp über die … sukzessiv nach unten laufende … 200-Tage-Linie legen würden. Das wiederum bedeutet: Der Hebel des Short-Zertifikats sollte niedrig sein, um einen solchen recht weiten Stop Loss auch aushalten zu können. Enger ziehen kann (und muss) man den Stopp, wenn der Trade aufgeht, dann immer noch.

So etwas geht man mit einem gezielt niedrigen Hebel an!

Wir würden für einen solchen Trade auf Zalando ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UniCredit vorschlagen. Dieses Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 43,275 Euro, woraus sich ein für einen solchen, hoch spekulativen Trade angemessener Hebel von 2,05 errechnet. Den Stop Loss würden wir bei 34,50 Euro in der Aktie ansiedeln, das entspräche im Zertifikat einem Kurs von 0,87 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf Zalando lautet HB5R8X.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 29,91 Euro, 33,13 Euro, 34,39 Euro, 39,27 Euro

Unterstützungen: 24,82 Euro, 20,94 Euro, 19,18 Euro

Knock-Out Zertifikat Short auf Zalando

Basiswert Zalando WKN HB5R8X ISIN DE000HB5R8X8 Basispreis 43,275 Euro K.O.-Schwelle 43,275 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent UniCredit Hebel 2,05 Stop Loss Zertifikat 0,87 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.