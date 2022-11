The Trade Desk: Das reicht … mir!

Die Aktie von The Trade Desk (WKN: A2ARCV) hat im Rahmen der Quartalsberichtssaison nun ein operatives Update veröffentlicht. Der breite Markt reagiert, na ja, ein wenig durchwachsen. Allerdings können wir durchaus jede Menge Highlights in dem Zahlenwerk erkennen.

Riskieren wir daher heute einen Blick auf die Aktie von The Trade Desk sowie die Zahlen, die uns das weiterhin profitable Unternehmen nun präsentiert hat.

The Trade Desk: Eigentlich sehr solide, aber …?!

Bei The Trade Desk hat es eigentlich ein überaus solides Wachstum gegeben. Der Umsatz kletterte im Jahresvergleich um 31 % auf 395 Mio. US-Dollar. Wie das Management selbst herausgestellt hat, liefert man damit ein Wachstum, das oberhalb des Marktdurchschnitts liegt.

Allerdings bleibt der US-Werbespezialist auch profitabel. Im dritten Quartal lag das Nettoergebnis auf GAAP-Basis bei 16 Mio. US-Dollar. Zwar ist das ein Rückgang im Vergleich zum Vorjahreswert von 59 Mio. US-Dollar und vermutlich auch ein Grund, warum die Investoren ein bisschen geknickt reagierten. Profitabel zu bleiben und stark zu wachsen ist für mich im Moment und in dieser Marktphase jedoch ausreichend.

Auf Non-GAAP-Basis liegt das Nettoergebnis außerdem bei 129 Mio. US-Dollar, was einem soliden Plus entspricht. Zudem ist auch die Prognose für das vierte Jahresviertel eigentlich recht solide mit einem voraussichtlichen Umsatz in Höhe von 490 Mio. US-Dollar. Im letzten, vierten Quartal erzielte das US-Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 395 Mio. US-Dollar. Das zeigt, dass auch dieser Zeitraum mit einem deutlichen Umsatzplus abgeschlossen werden dürfte, trotz womöglich sinkender Werbebudgets rund um den Globus.

Starke Zahlen, oder nicht?!

The Trade Desk muss auf GAAP-Basis einen Ergebnisrückgang hinnehmen. Allerdings bleibt das US-Unternehmen profitabel und sogar auf Non-GAAP-Basis im Skalierungsmodus. Auch die Prognose für das vierte Jahresviertel ist eigentlich recht stark. Deutlich zweistellige Wachstumsraten bleiben im Moment noch bestehen. Mir reicht jedenfalls, was ich im Moment sehe.

Das, was vielleicht noch ein bisschen drückt, ist die fundamentale Bewertung. Bei einer Marktkapitalisierung in Höhe von 19,5 Mrd. US-Dollar liegt das Kurs-Umsatz-Verhältnis noch immer bei über 10. Trotzdem besitzt dieser digitale Werbespezialist wirklich jede Menge Potenzial. Kurzfristige Volatilität bleibt für mich der Preis für eine gute, langfristige Chance.

