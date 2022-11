EQS-News: Netfonds AG: Netfonds AG Erwerb eigener Aktien – 1. Zwischenmeldung

EQS-News: Netfonds AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

Netfonds AG: Netfonds AG Erwerb eigener Aktien – 1. Zwischenmeldung



14.11.2022 / 16:26 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen gekauft:



Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) Volumen (EUR) 07. November 2022 90 43,27 3.894,60 08. November 2022 85 43,20 3.672,00 09. November 2022 72 43,20 3.110,40 10. November 2022 68 42,60 2.896,80 11. November 2022 65 42,60 2.769,00



Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 07. November 2022 bis einschließlich 11. November 2022 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 380 Aktien mit einem Gesamtvolumen von 16.342,80 EUR.



Der Erwerb der Aktien der Netfonds AG erfolgt ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch ein von der Netfonds AG beauftragtes Kreditinstitut.



Detaillierte Informationen über die Transaktionen gemäß Art. 2 Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind auf der Internetseite der Netfonds AG im Bereich „Investor Relations“ veröffentlicht.





_________________________________________________________________________________



Kontakt



Aud Strobel

Investor Relations

Netfonds AG

Heidenkampsweg 73

20097 Hamburg



Tel.: +49 – 40 – 822 267 -314

E-Mail: astrobel@netfonds.de



Über die Netfonds Gruppe



Die Netfonds Gruppe ist eine führende Plattform für Administration, Beratung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden und Partnern eine cloudbasierte Technologieplattform zur kompletten Abwicklung und Administration der Geschäftsvorgänge zur Verfügung. Kunden von Netfonds profitieren somit von einer der modernsten Softwarelösungen am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaue Beratung ermöglicht. Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München gelistet und über XETRA handelbar. Hamburg, 14. November 2022 – Im Zeitraum vom 07. November 2022 bis einschließlich 11. November 2022 hat die Netfonds AG insgesamt 380 Aktien im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 11. Oktober 2022 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde.Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen gekauft:Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 07. November 2022 bis einschließlich 11. November 2022 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 380 Aktien mit einem Gesamtvolumen von 16.342,80 EUR.Der Erwerb der Aktien der Netfonds AG erfolgt ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch ein von der Netfonds AG beauftragtes Kreditinstitut.Detaillierte Informationen über die Transaktionen gemäß Art. 2 Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind auf der Internetseite der Netfonds AG im Bereich „Investor Relations“ veröffentlicht._________________________________________________________________________________KontaktAud StrobelInvestor RelationsNetfonds AGHeidenkampsweg 7320097 HamburgTel.: +49 – 40 – 822 267 -314E-Mail: astrobel@netfonds.deÜber die Netfonds GruppeDie Netfonds Gruppe ist eine führende Plattform für Administration, Beratung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden und Partnern eine cloudbasierte Technologieplattform zur kompletten Abwicklung und Administration der Geschäftsvorgänge zur Verfügung. Kunden von Netfonds profitieren somit von einer der modernsten Softwarelösungen am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaue Beratung ermöglicht. Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München gelistet und über XETRA handelbar.

14.11.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com