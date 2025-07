EQS-News: Intershop veröffentlicht Zahlen für das erste Halbjahr 2025

EQS-News: Intershop Communications AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Intershop veröffentlicht Zahlen für das erste Halbjahr 2025



23.07.2025 / 07:25 CET/CEST

Cloud-Segment durch schwaches Neukundengeschäft gebremst

Ressourcenintensives Großprojekt belastet Servicegeschäft

Gesamtjahresprognose gesenkt

Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung eingeleitet

Jena, 23. Juli 2025 – Die Intershop Communications AG (ISIN: DE000A254211), global agierender Anbieter von B2B-Commerce-Lösungen für den gehobenen Mittelstand in den Sektoren Herstellung und Großhandel, hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 einen Umsatz von 17,2 Mio. Euro erzielt (Vorjahr: 19,0 Mio. Euro). Die Geschäftsentwicklung war geprägt von einem herausfordernden Neukundengeschäft im Kontext eines gesamtwirtschaftlich anspruchsvollen Marktumfelds sowie maßgeblich von einem andauernden ressourcenintensiven Großprojekt.

Die Erlöse im Cloud-Geschäft reduzierten sich leicht um 1 % auf 10,1 Mio. Euro (Vorjahr: 10,3 Mio. Euro). Der Anteil der Cloud-Erlöse am Gesamtumsatz erhöhte sich hingegen um 5 Prozentpunkte auf 59 % (Vorjahr: 54 %); die Cloud-Marge ging leicht auf 64 % zurück (Vorjahr: 66 %). Der Cloud-Auftragseingang verzeichnete einen deutlichen Rückgang um 41 % auf 6,7 Mio. Euro (Vorjahr: 11,4 Mio. Euro). Die rückläufige Entwicklung ist in erster Linie auf die schwache Vertriebsdynamik im Neukundengeschäft zurückzuführen, die durch das anhaltend herausfordernde gesamtwirtschaftliche Umfeld bedingt ist. Der jährlich wiederkehrende Cloud-Umsatz (ARR) erhöhte sich um 6 % auf 20,1 Mio. Euro (Vorjahr: 19,0 Mio. Euro). Der Net New ARR entwickelte sich infolge der geringen Neuabschlüsse, eines auslaufenden großen Kundenvertrags und durch hohe negative Währungseffekte rückläufig und lag mit 48 TEUR im ersten Halbjahr 2025 deutlich unter dem Vorjahresniveau (Vorjahr: 1,7 Mio. Euro). Vor Währungseffekten betrug der Net New ARR 0,6 Mio. Euro.

Die Serviceumsätze blieben mit einem Rückgang um 27 % auf 3,7 Mio. Euro hinter den Erwartungen zurück (Vorjahr: 5,1 Mio. Euro). Dies ist auf die geplante Verlagerung von Neuprojekten auf das Intershop Partnernetzwerk sowie auf die länger als erwartet andauernde Ressourcenbindung insbesondere in einem komplexen Großprojekt zurückzuführen. Die Erlöse aus Lizenzen und Wartung verringerten sich im Berichtszeitraum gemäß unserer Erwartung um 8 % auf 3,4 Mio. Euro (Vorjahr: 3,7 Mio. Euro).

Das Bruttoergebnis vom Umsatz reduzierte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 10 % auf 7,6 Mio. Euro. Die Bruttomarge blieb mit 44 % auf Vorjahresniveau. Die betrieblichen Aufwendungen und Erträge verringerten sich um 5 % auf 8,5 Mio. Euro (Vorjahr: 8,9 Mio. Euro). Die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung erhöhten sich infolge verstärkter Investitionen in die Intershop-Plattform sowie in KI-Entwicklungen um 16% auf 3,6Mio.Euro (Vorjahr: 3,1Mio.Euro). Die Aufwendungen für Vertrieb und Marketing verringerten sich um 22 % auf 3,1 Mio. Euro. Die allgemeinen Verwaltungskosten lagen mit 1,6 Mio. Euro auf Vorjahresniveau.

Das operative Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) lag in der Berichtsperiode bei 0,7 Mio. Euro (Vorjahr: 1,1 Mio. Euro). Das operative Ergebnis (EBIT) belief sich im ersten Halbjahr 2025 auf -0,9 Mio. Euro (Vorjahr: -0,4 Mio. Euro). Ausschlaggebend war das zweite Quartal, in dem Intershop ein operatives Ergebnis von -1,0 Mio. Euro verzeichnet, nachdem im ersten Quartal noch ein leicht positives EBIT erwirtschaftet wurde. Das Periodenergebnis betrug -1,1 Mio. Euro (Vorjahr: -0,7 Mio. Euro).

Markus Klahn, CEO der Intershop Communications AG: „Nach einem positiven Start ins Geschäftsjahr 2025 standen wir im zweiten Quartal vor erheblichen Herausforderungen. Die weiter spürbare Investitionszurückhaltung hat sich deutlich auf unser Neukundengeschäft ausgewirkt. Hinzu kamen hohe unerwartete Zusatzkosten in einem ressourcenintensiven Großprojekt. Dadurch wurde unser Ergebnis im ersten Halbjahr stark beeinflusst. Gleichzeitig sehen wir aber auch klare Fortschritte in zentralen Zukunftsfeldern: Mit dem Spring 2025 Release unserer KI-gestützten B2B-Commerce-Plattform haben wir Innovationen eingeführt, die unseren Kunden echten Mehrwert in Effizienz und Automatisierung bieten. Den oben beschriebenen Herausforderungen begegnen wir mit Kostensparmaßnahmen, operativer Disziplin und dem weiteren Ausbau unserer KI-Initiativen.“

Das Eigenkapital lag zum Zwischenbilanzstichtag bei 9,7 Mio. Euro (31. Dezember 2024: 11,0 Mio. Euro). Die Eigenkapitalquote lag mit 26 % leicht unter dem Wert zum Jahresende 2024 (31. Dezember 2024: 29 %). Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit hat sich im ersten Halbjahr 2025 erheblich verbessert und belief sich auf 1,9 Mio. Euro (Vorjahr: -0,7 Mio. Euro). Maßgebend hierfür war der Abbau von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen im Berichtszeitraum. Die liquiden Mittel stiegen zum Zwischenbilanzstichtag auf 10,4 Mio. Euro (31. Dezember 2024: 8,7 Mio. Euro).

Im Juli 2025 hat die Intershop Communications AG ihre Prognose für das Gesamtjahr gesenkt. Intershop rechnet nunmehr mit einem Umsatzrückgang von 10% bis 15% (bisher: Umsatzrückgang von 5% bis 10%) sowie mit einem negativen operativen Ergebnis (EBIT) im unteren einstelligen Millionen-Euro-Bereich (bisher: leicht positives EBIT). Auch für den Cloud-Auftragseingang wird nun ein leichter Rückgang gegenüber 2024 erwartet (bisher: leichte Steigerung); der Net New ARR wird voraussichtlich zwischen 1,0 und 2,0 Mio. Euro liegen (bisher: leichte Steigerung ggü. Vorjahreswert von 2,7 Mio. Euro).

Der Halbjahresbericht der Intershop Communications AG ist unter https://www.intershop.de/finanzberichte verfügbar.

