EQS-News: GBI Capital vermittelt den Ankauf einer Mixed-Use-Immobilie in Leipzig durch BNP Paribas REIM und bringt SMARTments student als Betreiber für 196 Studentenapartments in das Nutzungskonzept ein

Leipzig/Berlin/München, 15. November 2022 – Eine für die Stadt Leipzig und die dortige Universität sehr wichtige Immobilieninvestition ist auf Vermittlung der GBI Capital erfolgt. BNP Paribas Real Estate Investment Management (BNP Paribas REIM) Germany hat für den European Impact Property Fund (EIPF) in Leipzig eine Mixed-Use-Immobilie vom bisherigen Eigentümer Gateway Real Estate erworben. Zu dem Ensemble mit 10.886 Quadratmetern vermietbarer Fläche gehören ein Gebäudeteil der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK), künftig 196 Apartments der GBI-Marke SMARTments student für Studierende, Auszubildende und Berufseinsteiger sowie kleinere Büroeinheiten. „Durch die Immobilien-Investition werden moderne und bezahlbare Wohnflächen für Studierende geschaffen, was sowohl für die Leipziger Hochschul-Landschaft als auch für die gesamte Stadt von erheblicher Bedeutung ist“, sagt Florian Stiefel, Investment Manager der GBI Capital: „In allen Nutzungsbereichen ist nun eine erhebliche Attraktivitäts-Steigerung möglich, was von Anfang an Ziel unserer Bemühungen bei der Vermittlung der Immobilien-Transaktion war.“ Solche Effekte ermöglichen vor allem Investitionen in eine bessere Energieeffizienz der ursprünglich im Jahr 1996 erbauten Gebäude. BNP Paribas REIM plant nun eine Anpassung an die hohen eigenen ESG-Standards und damit eine weitere gezielte Aufwertung der Flächen. So sind beispielsweise durch die neue LED-Beleuchtung und eine effizientere Heizungsanlage eine solche energetische Sanierung der Gebäude und eine Senkung des CO2- Ausstoßes geplant. „Das senkt auch die Betriebskosten. Um die Attraktivität des Standorts weiter zu steigern, haben wir zudem für die Apartments das Nutzungskonzept angepasst und neuen Betreiber vermittelt, die FDS gemeinnützige Stiftung“, erläutert Florian Stiefel die Überlegungen: „Alles zusammen ermöglicht bezahlbare Preise für die möblierten Apartments. Diese werden gerade in der aktuellen Situation mit steigenden Energiepreisen immer wichtiger für die Verbesserung der Wohnungssituation junger Leute. Besonders gefragte Universitätsstädte wie Leipzig haben hier erheblichen Bedarf.“ Die 15 bis 33 Quadratmeter großen SMARTments student liegen im Areal Zschochersche Straße 69, Eduardstr. 8 und 10 sowie Industriestraße 59. Ein hervorragender Standort, denn der Leipziger Hauptbahnhof ist nur 15 Minuten entfernt. In unmittelbarer Nachbarschaft befinden sich neben mehrere Hochschulen auch Naherholungsflächen wie der Kulturpark Clara Zetkin. „Der Gebäudekomplex mit einer Universität als Hauptmieter und den modernen Studentenwohnungen ist extrem spannend und eine solide Investition, mit langfristigen Mietverträgen. Leipzig selbst sowie die Lage mit guter Anbindung an das Stadtzentrum sind ein toller Standort, der sich weiter positiv entwickeln wird. Es ist ein großartiger Deal für unseren Fonds“, erklärt Isabella Chacón Troidl, Chief Investment Officer bei der BNP Paribas REIM Germany. ___



Über die GBI Capital GmbH:

Die GBI Capital GmbH gehört zur Unternehmensgruppe des Immobilien-Projektentwicklers GBI. Die GBI Capital begleitet ihre strategischen Partner bei der Umsetzung von Immobilien-Investments. Dabei wird ein ganzheitlicher sich über den gesamten Immobilienzyklus erstreckender Beratungsansatz verfolgt. Die GBI Unternehmensgruppe ist eine 100%ige Tochter der gemeinnützigen Moses Mendelssohn Stiftung. Allein oder mit Partnern wurden seit der Gründung im Jahr 2001 Immobilien in Deutschland und Österreich mit einem Volumen von rund 2 Milliarden Euro verkauft bzw. platziert. Spezialität der GBI sind Quartiersentwicklungen, bei denen unterschiedliche Immobilientypen kombiniert werden. Ziel sind nachhaltige und lebenswerte Stadträume. Integriert in Mixed Use-Projekte werden je nach Bedarf der Städte klassisches und gefördertes Wohnen, Mikroapartments, Kindertagesstätten, Senioren- bzw. betreutes Wohnen, Pflegeangebote, Studentisches Wohnen, Serviced Apartments, Hotels, Büros, Gewerbeeinheiten, soziale Versorgung (z.B. Arzt, Apotheke) und Nahversorgung. Kontakt für die Medien:

Wolfgang Ludwig, Ludwig Medien & Kommunikation

Tel.: +49 221 – 29219282, Fax: +49 221 – 29219283,

Mobil: +49 171 – 93 35 134.

E-Mail: mail@ludwig-km.de

