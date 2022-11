Home Depot Quartalszahlen Q3/2022: Erwartungen übertroffen - Aktie im Minus

Die weltgrößte Baumarktkatte Home-Depot kam vorbörslichen mit den Quartalszahlen für das abgelaufene Quartal. Diese konnten sich durchaus sehen lassen.

Umsatz-und Gewinnerwartung geschlagen

Home Depot übertraf im dritten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 4,24 USD die Analystenschätzungen von 4,12 USD. Der Umsatz lag mit 38,9 Mrd. USD über den Erwartungen von 37,92 Mrd. USD.

Aktie im Minus nach den Quartalszahlen

Beim Ausblick zeigte sich das Unternehmen allerdings eher zurückhaltend. So werden die besser als erwartet ausgefallenen Umsatz- und Gewinnzahlen nicht honoriert - die Aktie verliert im vorbörslichen Handel über 6 USD beziehungsweise 2,16 Prozent an Wert und rutscht an die 300 USD-Marke ab. Wird diese psychologisch wichtige Unterstützungsmarke per Tagesschluss unterboten, muss mit weiteren Abgaben gerechnet werden.

Profitieren Sie von fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen bei Home Depot ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (MA4DY5)* von Morgan Stanley investieren. Der Hebel liegt bei 2,89 (Stand: 15.11.2022), die K.o.-Schwelle liegt bei 207,30 USD bei unbegrenzter Laufzeit.

Wer von fallenden Kursen bei Home Depot ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (MD025Y)* investieren. Der Hebel liegt bei 2,57 (Stand: 15.11.2022), die K.o.-Schwelle bei 422,57 USD bei unbegrenzter Laufzeit.