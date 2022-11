Trading-Chance Merck: Hier ließe sich über einen Switch auf Short nachdenken

Werbung

Vor einem Monat hatten wir an dieser Stelle einen Long-Trade auf die Merck-Aktie vorgesellt. Der ist sehr gut gelaufen, die Aktie ist nahe an den Bereich gestiegen, den man als Kursziel auf der Long-Seite sehen könnte. Die Chancen entwickeln sich damit wieder zu Gunsten der Bären, daher könnte man sich ein Switch auf die Short-Seite überlegen.

Dass ein Pharmakonzern wie die im DAX gelistete Merck KGaA in einem Umfeld wankenden Wachstums weniger anfällig für fallende Unternehmensgewinne ist als die typischen, konjunktursensiblen Unternehmen aus konsumnahen Branchen, weiß man. Aber das wurde ja auch von den Anlegern wahrgenommen. Der DAX markierte im September neue Tiefs, die Merck-Aktie hingegen setzte ihre Bodenbildung fort. Die durch kräftige Kursgewinne seit vergangenem Donnerstag auch vollendet wurde. Das hat uns schöne Gewinne bei unserem am 13.10. vorgestellten Long-Trade eingebracht. Aber die könnte man jetzt mitnehmen, denn:

Nichts Neues in der Bilanz – und damit auch keine neuen Kaufargumente

Auslöser der Rallye waren die am 10. Oktober vorgelegten Ergebnisse des dritten Quartals, die zwar gut ausfielen. Aber sie brachten nichts Neues. Der Umsatz und der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) lagen über den Ergebnissen des Vorjahresquartals, aber nur marginal über den Erwartungen der Experten. Und bezüglich des Ausblicks auf das Gesamtjahr engte Merck die bisherigen Spannen für Umsatz und Gewinn zwar auf beiden Seiten etwas ein, aber sie wurden eben nicht nach oben genommen.

Der kräftige Aufwärtsimpuls, der auf die Zahlen folgte, basierte also zum einen nur auf der nicht gerade als „Game Changer“ geeigneten Erkenntnis, dass hier nichts schiefging und zum anderen auf der Sogwirkung des zugleich stark steigenden Gesamtmarkts. Dessen Anstieg indes auf Hoffnung basiert und heiß gelaufen ist, so dass man unter dem Strich festhalten könnte: Gut möglich, dass es das mit der Rallye im Großen und Ganzen jetzt gewesen ist. Was auch für die charttechnische Seite gälte.

Die massiven Widerstände kommen erst jetzt

Die Aktie der Merck KGaA ist per Montagabend an die über die beiden letzten Zwischenhochs konstruierbare Abwärtstrendlinie gelaufen. Gut möglich, dass sie da auch durchkommt, aber schon knapp darüber warten weitere, massive Widerstände. Und die zu überwinden dürfte schon schwieriger werden, denn:

Zum einen ist der Rückenwind des Gesamtmarkts fragil. Möglicherweise wird der noch befeuert durch die Abrechnung an der Terminbörse, die übermorgen ansteht, aber auch darauf kann man sich momentan nicht verlassen. Zum anderen waren die Bilanzdaten zwar gut, aber eben nichts, das neue Kaufargumente hätte bringen können. Daher ließe sich vermuten, dass so langsam gekauft hat, wer daraufhin kaufen wollte und der Aktie langsam die Käufer ausgehen. Der Kurs ist nahe am überkauften Bereich, kam bislang seit Beginn der wirklich kritischen gesamtwirtschaftlichen Phase nicht mehr über die 200er-Marke … da könnte man einen Switch auf Short versuchen.

Risikofreudige Trader würden jetzt die Seiten wechseln

Wir stellen Ihnen hierfür ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UBS vor, das mit einem Basispreis und K.O.-Level von 243,044 Euro einen Hebel von 3,05 ausweist. Den Stop Loss würden wir bei 202 Euro in der Aktie ansetzen, das entspricht einem Kurs von ca. 4,10 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf die Merck KGaA lautet UH2BRC.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 189,70 Euro, 196,70 Euro, 199,10 Euro

Unterstützungen: 174,10 Euro, 159,05 Euro, 155,90 Euro, 153,10 Euro

Knock-Out Zertifikat Short auf Merck KGaA

Basiswert Merck KGaA WKN UH2BRC ISIN DE000UH2BRC0 Basispreis 243,044 Euro K.O.-Schwelle 243,044 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent UBS Hebel 3,05 Stop Loss Zertifikat 4,10 Euro

