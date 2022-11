BASF - Eine Korrektur und zwei Aufwärtsziele

BASF SE - WKN: BASF11 - ISIN: DE000BASF111 - Kurs: 49,450 € (XETRA)

Im laufenden kurzfristigen Aufwärtstrend konnte die BASF-Aktie die letzte Korrekturphase noch rechtzeitig beenden und erfolgreich Angriffe der Verkäuferseite abwehren. Der Anfang November gestartete, imposante Aufwärtstrend erreichte dann auch zügig die Kursziele bei 50,00 und 51,80 EUR. Doch kurz vor dem Startpunkt der letzten Abwärtstrendphase - dem Zwischenhoch bei 52,85 EUR aus dem Juni dieses Jahres - geht den Bullen jetzt anscheinend die Kraft aus.

Pullback bis 48,50 und 47,23 EUR wahrscheinlich

Aktuell läuft ein korrektiver Pullback, der zunächst an der oberen Begrenzung des Aufwärtstrendkanals bei rund 48,50 EUR unterbrochen werden könnte. Sollte die Aktie von BASF aber unter diese Zone zurücksetzen, dürfte das zweite Korrekturziel folgen: Ein Rücklauf an die ehemalige markante Hürde bei 47,23 EUR. Dort liegt der ideale Startpunkt für eine weitere große Aufwärtsstrecke, die dann bis 52,85 EUR und darüber an das Kursziel bei 54,34 EUR führen dürfte. Dort wäre mit dem vorläufigen Ende der Aufwärtstrendphase zu rechnen.

Ein Anstieg über 51,00 EUR wäre dagegen das erste Signal für einen potenziellen, direkten Anstieg an diese übergeordneten Kurswiderstand.

BASF Chartanalyse (Tageschart)

