DAX: Investoren offenbar unentschlossen

Der Deutsche Aktienindex DAX startete etwas fester in den Dienstagshandel, konnte nach den US-Erzeugerpreisen ein frisches Mehrmonatshoch markieren, beendete allerdings seinen Handel nahe seines Eröffnungskurses. Das dadurch ausgebildete Doji spricht für Unentschlossenheit unter Investoren, dies könnte einen Hinweis auf einen Trendwechsel liefern.

Auch beim US-Leitindex Dow Jones kauften sich Investoren die Finger wund, am Ende mussten sie sich den Verkäufern geschlagen geben. Bereits seit drei Tagen kommt der Index nicht mehr voran, was die zahlreichen Dochte auf der Oberseite der Tageskerzen belegen.

Hierzulande sollte man sich daher in den nächsten Tagen nach der steilen Kursrallye der letzten Tage auf einen Konsolidierungskurs einstellen, erste Abschläge wären auf 14.200, darunter auf glatt 14.000 und schließlich 13.947 Punkte einzuplanen.

Auf der Oberseite scheint der Weg kurzzeitig versperrt zu sein, eine überschießende Welle könnte dennoch in den Bereich von 14.709 Punkten aufwärts reichen. Spätestens von dort aus wird eine mehrere Tage andauernde Konsolidierung sehr wahrscheinlich einsetzen.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Mittwoch mit Zahlen zu Maschinenaufträgen (Kernrate) per September veröffentlicht, hierzu gesellte sich auch noch der Dienstleistungssektorindex. Um 10:00 Uhr rückt die EZB in den Fokus, die Veröffentlichung des Financial Stability Review steht auf der Agenda. Erst ab 13:00 Uhr geht es mit MBA-Hypothekenanträgen aus der Vorwoche der USA weiter, um 14:30 Uhr folgen Importpreise und Einzelhandelsumsätze aus Oktober.