Trading-Chance CTS Eventim: Den Bullen geht die Luft aus

Werbung

Die Aktie des Ticket-Vermarkters und Event-Veranstalters CTS Eventim war trotz des nahezu brach liegenden Geschäfts während der Corona-Phase auf neue Rekordlevels gelaufen. Die Trader unterstellten, dass Umsatz und Gewinn mit dem Ende der Einschränkungen umso massiver zulegen würden. Das hat sich zwar bestätigt. Aber wie lange hält das in einem inflationären und zugleich rezessiven Umfeld vor? Eine Trading-Chance Short.

2022 wird CTS Eventim einen Rekordumsatz erzielen und zugleich einen Rekordgewinn einfahren. Wenn man den Weissagungen der Analysten glauben will, werden diese Gewinne in den kommenden Jahren kontinuierlich und deutlich weiter steigen. Aber woher wollen die Analysten wissen, was die Verbraucher tun werden? Dass CTS Eventim auch in den heute vorgelegten Neun-Monats-Zahlen noch keinen Ausblick auf 2023 gibt, hat seine Gründe.

2023 müsste noch einmal besser werden, sonst …

Am 7. November hatte CTS Eventim bereits vorab die starken Ergebnisse des dritten Quartals vorgelegt. Daraufhin stieg die Aktie massiv an und legte tagelang immer weiter zu. Am August-Hoch stoppten die Käufe. Und seit gestern werden Gewinne mitgenommen, die zur Stunde auch durch die heute vorgelegten, endgültigen Neun-Monats-Ergebnisse nicht aufgehalten werden.

Natürlich wirken Umsatz und Gewinn im Vergleich zum Vorjahr extrem, da in den ersten drei Quartalen 2021 nahezu keine Veranstaltungen möglich waren. Aber die 1,4 Milliarden Euro Umsatz sind, ebenso wie das EBITDA von 264 Millionen Euro, ein Rekord. Zum Vergleich: 2019, im letzten „normalen“ Jahr, hatte CTS Eventim im Gesamtjahr 1,44 Milliarden umgesetzt, das ist jetzt schon nach neun Monaten gelungen. Doch wie geht es weiter?

Man darf unterstellen, dass viele Verbraucher nach der langen Veranstaltungs-Abstinenz besonders aktiv geworden sind. Aber geht das, nachdem man jetzt wieder ein normaleres Umfeld hat, dafür aber die Inflation bei vielen heftig auf den Geldbeutel drückt, auch in diesem Tempo weiter? Das müsste es nämlich, ansonsten wäre die Aktie von der Bewertung her zu teuer. Die aktuelle, durchschnittliche 2022er-Gewinnschätzung ergäbe momentan ein Kurs/Gewinn-Verhältnis von 37. Das ist bereits am oberen Rand dessen, was in den zehn Jahren zuvor galt (ausgenommen die Corona-Jahre). Und sollten die Rekordgewinne inflations- und rezessionsbedingt nicht ausgebaut werden, wäre die Aktie jetzt schon überbewertet.

Überkauft und am Widerstand abgeprallt

Als die CTS Eventim-Aktie vor sieben Wochen bei knapp über 40 Euro aufsetzte, galten die gleichen Perspektiven für den Konsum wie heute. Dass die Aktie seither in der Spitze fast 50 Prozent nach oben lief, basiert auf einem Blick zurück, auf den ersten neun Monaten 2022 und dem Ausblick auf das jetzt schon zur Hälfte absolvierte vierte Quartal. Aber für die weitere Entwicklung der Aktie ist entscheidend, was 2023 ansteht. Da schweigt sich CTS Eventim noch aus, denn das Verhalten der Verbraucher ist eben nahezu unvorhersehbar. Immerhin hatte das Unternehmen erst Anfang November überhaupt eine 2022er-Prognose abgegeben. Damit trifft eine angesichts der Rahmenbedingungen keineswegs ideale Perspektive auf eine überkaufte Aktie:

Quelle: marketmaker pp4

Der Kurs wurde präzise auf Höhe des September-Hochs ausgebremst, zugleich war die Aktie, als sie diese Charthürde zu Wochenbeginn erreichte, markant überkauft. Das ist eine spannende Gemengelage für risikofreudige Trader, wobei man einen Short-Trade auch gut mit einem Stop Loss absichern kann, der moderat oberhalb dieses jüngsten Hochs liegt.

Ein antizyklischer Trade für risikofreudige Akteure

Für diese Trading-Chance stellen wir Ihnen ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten Société Générale vor, das mit einem Basispreis/Knock Out-Level von 71,760 Euro einen Hebel von 3,22 ausweist. Wir platzieren den Stop Loss bei 61,50 Euro in der Aktie, das entspricht einem Kurs von ca. 1,02 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf CTS Eventim lautet SF8F55.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 59,60 Euro, 69,40 Euro, 70,20 Euro, 72,68 Euro

Unterstützungen: 51,18 Euro, 49,60 Euro, 48,18 Euro, 40,32 Euro

Knock-Out Zertifikat Short auf CTS Eventim

Basiswert CTS Eventim WKN SF8F55 ISIN DE000SF8F550 Basispreis 71,760 Euro K.O.-Schwelle 71,760 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent Société Générale Hebel 3,22 Stop Loss Zertifikat 1,02 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können ab sofort mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.