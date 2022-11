IRW-News: Scryb Inc. : Scryb kündigt Börsennotierung von Cybeats Technologies Corp. unter dem Börsensymbol CYBT an Aktien werden ab Montag, 21. November an der Canadian Securities Exchange gehandelt

IRW-PRESS: Scryb Inc. : Scryb kündigt Börsennotierung von Cybeats Technologies Corp. unter dem Börsensymbol CYBT an Aktien werden ab Montag, 21. November an der Canadian Securities Exchange gehandelt

TORONTO, 18. November 2022 - Scryb Inc. (Scryb' oder das Unternehmen) (CSE: SCYB, OTCQB: SCYRF, Frankfurt: EIY) freut sich bekannt zu geben, dass die Stammaktien von Cybeats Technologies Corp. am Montag, den 21. November 2022 zu Handelsbeginn unter dem Börsensymbol CYBT in den Handel an der Canadian Securities Exchange starten.

Für uns alle bei Scryb ist das ein wirklich spannender Moment, und wir möchten uns bei unseren Mitarbeitern und Aktionären für ihr großes Engagement und ihre anhaltende Unterstützung bedanken, die uns zu einem so wichtigen Meilenstein für Scryb und Cybeats als eigenes operatives Unternehmen geführt haben.

Im März des vergangenen Jahres haben wir die Cybeats-Plattform mit einer bemerkenswerten Technologie und einem engagierten Team aus drei Gründungsmitgliedern ins Boot geholt. Etwas mehr als 18 Monate später hat sich diese Technologie unter der Leitung von Scryb zu einem kommerziellen Unternehmen entwickelt, das ein rasches Wachstum verzeichnet und Maßstäbe bei der Sicherheit der Software-Lieferkette und in puncto Erkennung und Reaktion in der IoT-Sicherheit setzt.

Mit einem Team von über 50 Mitarbeitern, einer aktiven Pipeline und einem wachsenden Kundenstamm, zu dem führende Unternehmen der Branche und milliardenschwere multinationale Konzerne zählen, ist Cybeats nun gut gerüstet, um seine Erfolgsgeschichte als eigenständiges börsennotiertes Unternehmen fortzusetzen.

Angesichts der extremen Dynamik und Aktivität im Finanz- und M&A-Bereich in Zusammenhang mit der Lieferkettensicherheit glauben wir, dass Cybeats den vergleichbaren Wert des Unternehmens als eigenständige Gesellschaft besser zur Geltung bringen und sich rasch zu einem der nächsten großen Technologieunternehmen kanadischer Herkunft entwickeln wird.

Nachdem Scryb Mehrheitseigentümer von Cybeats bleibt, ist unser Unternehmen ideal positioniert, um in hohem Maße vom Wachstum von Cybeats zu profitieren, und wir werden das Cybersicherheitsunternehmen auch weiterhin unterstützen, wo immer es nötig ist.

Der transformative Wandel, den Cybeats in kurzer Zeit vollzogen hat, zeugt vom Erfolg der Plattform, die wir von Scryb aufgebaut haben, und von unserer Fähigkeit, Erfolgschancen zu erkennen und rasches Wachstum und Wertschöpfung möglich zu machen.

Herzlichst Ihr

Scryb-Führungsteam

Über Cybeats

Cybeats ist ein führender Anbieter von Software-Supply-Chain-Intelligence-Technologien, der Unternehmen beim Risikomanagement, der Einhaltung von Vorschriften und der Sicherung von Software von der Beschaffung über die Entwicklung bis hin zum operativen Betrieb unterstützt. Unsere Plattform verschafft unseren Kunden tiefe Einblicke und universelle Transparenz in ihre Software-Lieferkette und ermöglicht es ihnen dadurch, ihre operative Effizienz und ihren Umsatz zu steigern. Cybeats. Software sicher gemacht. Website: www.cybeats.com oder abonnieren Sie zukünftige Cybeats-News unter: https://www.cybeats.com/investors

Über Scryb

Scryb ist eine Plattform, die Unternehmen und Technologien mit angewandter Intelligenz, Echtzeitanalysen und umsetzbaren Erkenntnissen unterstützt. Die Plattform bietet bewährte Anpassungsfähigkeit in verschiedenen Märkten, von digitaler Gesundheit und Diagnose bis hin zu Cybersicherheit und Fertigung. Die Cloud-basierte Plattform besteht aus entscheidenden Elementen, darunter Sensortechnologie, IoT, Predictive Analytics und Computer Vision.

ABONNIEREN: Weitere Informationen und die Möglichkeit, sich in die Mailingliste von Scryb einzutragen, finden Sie unter: https://www.scryb.ai

Kontakt:

W. Clark Kent

President

Büro. 647-872-9982

Gebührenfreie Rufnummer: 1-844-247-6633

E-Mail: info@scryb.ai

Bernhard Langer

EU Investor Relations

Büro: +49 (0) 177 774 2314

E-Mail: blanger@scryb.ai

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie planen", erwarten", prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Dazu zählen unter anderem auch Verzögerungen oder Unsicherheiten bei den behördlichen Genehmigungen, wie z.B. durch die CSE. Zukunftsgerichtete Informationen enthalten typischerweise Unsicherheiten, wie etwa auch Faktoren, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Es gibt keine Gewähr dafür, dass die in dieser Pressemeldung beschriebenen Vermarktungspläne für die Technologie tatsächlich zu den hier dargelegten Bedingungen und in dem hier dargelegten zeitlichen Rahmen in Kraft treten werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Weitere Informationen über Risiken und Unsicherheiten, welche die Finanzergebnisse beeinflussen könnten, sind in den Unterlagen enthalten, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapierbehörden einreicht und die unter www.sedar.com veröffentlicht werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite.

