Disney holt früheren CEO zurück | Goldman Sachs sieht Fortsetzung des Bärenmarktes

Die Futures signalisieren eine erneut etwas schwächere Tendenz an der Wall Street, wobei die Thanksgiving-Woche meist freundlich endet, mit Kursgewinnen vor allem am Mittwoch und Freitag. Der Handel ist am Donnerstag geschlossen, und endet am Freitag bereits um 19 Uhr MESZ. Die sehr überraschende Rückkehr von Bob Iger an die Führungsspitze von Disney, macht die Aktie zum Spitzenreiter im Dow Jones. Wie das Wall Street Journal berichtet, hat der Großinvestor Trian über $800 Mio. in den Kauf von Disney-Aktien investiert. Die Beteiligung dürfte weiter ausgeweitet werden, und Trian strebt nach einem Sitz im Aufsichtsrat. Heute Abend stehen mit den Quartalszahlen die Aktien von Agilent, Dell und Zoom Video im Fokus. Was den breiten Markt betrifft, warnt Goldman Sachs vor einer Fortsetzung des Bärenmarktes im kommenden Jahr. Anleihen und Cash seien zu favorisieren.



00:00 - Intro

00:26 - Disney holt CEO zurück

02:51 - Goldman Sachs: Fortsetzung des Bärenmarktes

07:40 - Kommendes Jahr verwirrender?

09:20 - Positivere Haltung zum chinesischen Aktienmarkt

11:45 - Zinsanhebung | Wie lange bleibt der Dollar stark?

13:00 - Schlagzeilen, die ausbremsen

15:15 - Trumps Kandidatur | Twitter

17:55 - Amazon | Netflix

18:43 - Abstimmung der Eisenbahn-Gewerkschaften

19:45 - Die Thanksgiving-Woche

20:15 - Caesar



