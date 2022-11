DAX: Gemächlicher Wochenauftakt

Der Deutsche Aktienindex DAX hat zu Wochenbeginn etwas Federn lassen müssen, sich aber insgesamt in der Handelsspanne vom Freitag grob seitwärts bewegt. Offenbar warten Investoren weitere Impulse ab, diese könnten vom Fed-Protokoll am Mittwoch kommen und die Märkte in die ein oder andere Richtung anschieben.

Am Donnerstag allerdings ist in den USA Thanksgiving, sodass erst in der nächsten Woche größere Schritte seitens der US-Indizes unternommen werden dürften. Auf den DAX übertragen könnte dies zunächst eine Fortsetzung der in der abgelaufenen Handelswoche gestarteten Seitwärtsbewegung bedeuten.

Ein Ausbruch über 14.457 Punkte könnte demnach weiteres Kurzpotenzial an 14.709 Zähler freisetzen, ein Rutsch unter 14.226 Punkte wurde dagegen für Abschläge zurück auf rund 14.000 Punkte sprechen. Darunter müsste der EMA 200 als zusätzliche Unterstützung aushelfen.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in den frühen Morgenstunden mit der BoJ-Kernrate der Verbraucherpreise per Oktober veröffentlicht, das europaweite Leistungsbilanzsaldo per September (saisonbereinigt) steht um 10:00 Uhr auf der Agenda. Erst am späten Nachmittag stellt die EZB das Volumen der Käufe von Staatsanleihen, Pfandbriefen und ABS-Papieren zum Abruf bereit, ab 16:00 Uhr stoßen die USA mit dem Richmond FED Manufacturing Index per November dazu.