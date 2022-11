Orell Füssli AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Orell Füssli AG: Orell Füssli präsentiert am Kapitalmarkttag Wachstumsstrategie bis 2028



24.11.2022 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Orell Füssli präsentiert am Kapitalmarkttag Wachstumsstrategie bis 2028 Zürich, 24. November 2022 – Im Rahmen des Kapitalmarkttages 2022 bietet Orell Füssli einen vertieften Einblick in ihre Geschäftsbereiche und deren strategische Prioritäten für die Zukunft. Die Wachstumsstrategie, welche einen Umsatz von CHF 300 Mio. bis 2028 anstrebt, gründet auf einem robusten Geschäftsmodell, der Weiterentwicklung und Expansion des Bestandsgeschäftes sowie dem Aufbau neuer digitaler Geschäftsfelder. Neues Geschäftsfeld: Verbindliche digitale Nachweise Bei der Wachstumsstrategie von Orell Füssli stehen mit Sicherheit und Bildung zwei wichtige gesellschaftliche Trends im Mittelpunkt. Im Lern- und Bildungsbereich dominiert die zunehmende Digitalisierung und das lebenslange Lernen des Einzelnen. Beim Thema Sicherheit geht es um den Schutz von Wert- und Identitätsdokumenten gegen Missbrauch und Fälschung. Orell Füssli adressiert diese Wachstumsmärkte als Systemanbieterin für Sicherheitslösungen und Identifikationssysteme, als Marktführerin im stationären und online Buchhandel und als wichtige Anbieterin von Schweizer Lernmedien. Verbindliche digitale Nachweise (Zertifikate) stellen ein neues, relevantes Zukunftsthema und ein Geschäftsfeld mit grossem internationalen Potential für Orell Füssli dar, welches in den kommenden Jahren entwickelt werden soll. Aus diesem Bereich werden am Kapitalmarkttag erste umgesetzte Anwendungsfälle präsentiert. Finanzieller Ausblick: Gezielte Investitionen und attraktive Ausschüttungspolitik Zur Entwicklung der Geschäftsbereiche plant Orell Füssli gezielte Investitionen in den Ausbau von Lösungen entlang der bestehenden Wertschöpfungskette und in die neuen Technologiefelder. Die solide Finanzierung und starke Bilanz, die hohe Eigenkapitalquote und die stetige Cash-Flow-Generierung bilden hierfür das Fundament. In den kommenden Jahren legt Orell Füssli zudem einen starken Fokus auf Nachhaltigkeit als integralen Bestandteil der Unternehmensstrategie, verbunden mit klaren Zielvorgaben. Neben der Erschliessung neuer Wachstumsopportunitäten konzentriert sich Orell Füssli auf die Sicherung der Profitabilität und der Schaffung von zusätzlichem Mehrwert für Aktionärinnen und Aktionäre. Für die Strategieperiode bis 2028 hat sich Orell Füssli zum Ziel gesetzt, den Umsatz auf CHF 300 Mio. und die EBIT Marge auf 8% zu steigern. Auch in Zukunft soll ein substanzieller Anteil von 60-80% des Reingewinns als Dividende ausgeschüttet werden. Für das laufende Geschäftsjahr geht das Unternehmen weiterhin von einer leichten Umsatzsteigerung und einer EBIT Marge auf Vorjahresniveau aus. «Mit unserer Wachstumsstrategie bis 2028 schlagen wir ein neues Kapitel in der Geschichte von Orell Füssli auf. Unser Kerngeschäft in den Bereichen Sicherheit und Bildung soll gezielt weiterentwickelt werden. Als ergänzendes Standbein bauen wir ein vielversprechendes Geschäftsfeld mit internationalem Potential mit verbindlichen digitalen Nachweisen auf», sagt Daniel Link, CEO von Orell Füssli. Agenda

Publikation Jahresergebnis 2022 10. März 2023

Generalversammlung 2023 10. Mai 2023 Kontakt

Orell Füssli AG

Tel. +41 44 466 72 73

media@orellfuessli.com Orell Füssli ist ein Pionier im Bereich Sicherheit und Bildung. Als Experte für Sicherheitslösungen für Staat und Bürger und -führendes Schweizer Unternehmen im Buchhandel unterstützt Orell Füssli seine Kunden mit einem einzigartigen und kundenspezifischen Angebot.



Als führender Systemanbieter für Sicherheitstechnologien und Identifikationssysteme und langjähriger Partner von Staaten setzt Orell Füssli technologische Standards. In den Bereichen Sicherheitsdruck und Serialisierung bietet Orell Füssli innovative Druckverfahren und Dienstleitungen, um Banknoten, Wert- und Identitätsdokumente zu erstellen und erfolgreich zu schützen.



Mit seinen attraktiven Gross- und Spezialbuchhandlungen bietet Orell Füssli ein breites Einkaufserlebnis rund ums Buch. Im Buchhandel ist Orell Füssli mit 50% an der Orell Füssli Thalia AG beteiligt, die ein umfassendes Angebot mit 49 Filialen in der Deutschschweiz und verschiedenen E-Commerce-Dienstleistungen anbietet. Für Bibliotheken und Unternehmen erbringt Orell Füssli Logistik- und Serviceleistungen. Mit seinen Verlagen konzentriert sich Orell Füssli auf Lern- und Bildungsmedien und wissensvermittelnde Kinderbücher.



Orell Füssli wurde vor über 500 Jahren gegründet und erzielt mit rund 600 Mitarbeitenden an Standorten in fünf Ländern einen Umsatz von rund CHF 210 Mio. Orell Füssli ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert.

Datei: Orell Füssli AG: Medien Mitteilung Kapitalmarkttag 2022

