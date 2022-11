Dividendenaktien mit diesen 3 Merkmalen sind für mich oft ein sicherer Hafen

Dividendenaktien sind nicht immer ein sicherer Hafen. Foolishe Investoren haben auch das in den letzten Wochen und Monaten wieder gesehen. Steigende Zinsen führten zu sinkenden Aktienkursen und entsprechend zu einer negativen Rendite. Zumindest temporär.

Trotzdem gibt es auch andere ausschüttende Aktien, die jetzt besser performen. Ich setze jedenfalls auf die folgenden drei Merkmale, die für mich die Qualität als sicheren Hafen wahrscheinlicher machen.

Dividendenaktien: Merkmal moderates Wachstum

Ein erstes Merkmal, das die Qualität als sicheren Hafen erfüllen kann, ist ein moderates Wachstum. Im Endeffekt ist die Quintessenz eigentlich ziemlich klar: Ist die Bewertung nicht zu teuer und gibt es moderate Zuwächse, so steigt der Aktienkurs im Laufe der Jahre konsequent weiter. Defensive Qualität und ein zeitloses Geschäftsmodell können solchen Dividendenaktien assistieren.

Wachstum ist insgesamt ein entscheidendes Merkmal, wenn es um solide Performances geht. Bei Dividendenaktien ist die Sachlage jedoch in der Regel derart vorteilhaft, dass es eine profitable Basis gibt. Sowie zeitgleich häufig wachsende Dividenden. Beides regt konsequent in jedem Jahr eine Neubewertung an.

Der Status als Dividendenaristokrat oder Dividendenkönig kann hilfreich sein. Jedoch ist das kein Muss. Dividendenaktien, die beständig wachsen, besitzen eine starke Qualität.

Pricing-Power und stabile Bilanz

Schon Warren Buffett hat gesagt: Erst wenn die Ebbe kommt wissen wir, wer nackt schwimmt. Das zeigt sich auch bei Dividendenaktien. Entsprechend sind Pricing-Power und eine stabile Bilanz die zwei Merkmale, auf die wir ebenfalls setzen können.

Jetzt zum Beispiel ist der Verbrauchermarkt aufgrund hoher Inflation rückläufig. Das heißt, dass Verbraucher ihre Ausgaben stärker kontrollieren. Produkte oder Dienstleistungen, die unverzichtbar sind, performen besser. Genau das ist es, was Pricing-Power ermöglicht und steigende Preise können zum Beispiel einen geringeren Absatz kompensieren.

Dividendenaktien beziehungsweise die zugrunde liegende Bilanz sollte außerdem Stabilität widerspiegeln. Geringe Schulden und eine gute Schuldenstruktur sind weitere Merkmale, die bei Dividendenaktien Qualität und Stabilität liefern können.

Dividendenaktien mit guter Ausschüttungsbasis

Zu guter Letzt sollte die Basis der Ausschüttungen bei Dividendenaktien Qualität und Room to Run liefern. Beziehungsweise: Raum, um gegebenenfalls doch einen Einbruch zu kompensieren. Ist eine Dividende am Limit, so ist in schwierigeren Zeiten eine Kürzung wahrscheinlicher. Moderate Ausschüttungsverhältnisse können hingegen Stabilität und eine stabile Dividendenrendite liefern, die etwas Kompensation erreicht.

Auch die Historie der Dividendenaktie kann Aufschluss geben. Sehen wir zum Beispiel, dass es eine Entwicklung gibt, bei der das operative Wachstum in etwa mit dem Dividendenwachstum einhergeht, so ist das attraktiv. Auch eine Dividendenpolitik kann ein relevantes Merkmal sein, das zeigt: Die Ausschüttungsbasis ist stabil.

Der Artikel Dividendenaktien mit diesen 3 Merkmalen sind für mich oft ein sicherer Hafen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Motley Fool Deutschland 2022