ROKU - Cathie Wood setzt voll auf Roku! Wir auch?

Roku Inc. ist laut Unternehmensangaben die führende Streamingplattform in den USA und keine geringere als Cathie Wood setzt voll auf dieses Pferd. Neben Zoom ist Roku Inc. eine der größten Positionen im Ark Invest. Laut Homepage rangiert der Streamingdienstleister auf Platz drei der gehaltene Investments, wobei sich Cathie mit fast 550 Mio. USD am Unternehmen beteiligt hat. Nur Tesla (584 Mio. USD) und Zoom (683 Mio. USD) rangieren noch vor Roku Inc.

Spielen wir mit?

Mit einem solchen Namen im Rücken könnte man auf die Idee kommen, sich ebenfalls an Roku zu beteiligen. Zugegeben, der Ruf der Starinvestorin hat in den letzten Monaten extrem gelitten. Aber so ist das in der Öffentlichkeit nun einmal. Noch gestern war man DER großes Star und heute ist man der Buhmann. Interessiert Anleger könnten aber auch die massiven Kursverluste der letzten Monate als Argument für ein Investment heranziehen. Immerhin ist die Aktie aktuell nur etwas mehr als 10 % von dem wert, was sie im Hoch jenseits von 450 USD im letzten Sommer gekostet hat. Nach Verlusten von 90 % kommt schnell der Gedanke auf, was da eigentlich noch schief gehen soll, oder?

Die Antwort ist: eine ganze Menge! Es gibt ein bekanntes Sprichwort. Eine Aktie, die 90 % gefallen ist, ist lediglich eine Aktie, die sich nach einem Kursverlust von 80 % noch einmal halbiert hat. Genau das ist das Problem antizyklischen Investierens. Fällt die Aktie jetzt nur auf 50 USD oder 40 USD, spielt das in Bezug auf die alten Hochs bei 450 USD tatsächlich kaum noch eine Rolle. Wer jedoch zum aktuellen Kurs investiert, verliert ca. 10 % oder knapp 30 % seines Geldes und für eine weitere Kurshalbierung müsste der Kurs „nur“ in Richtung 28 USD zurückfallen. Also bitte Vorsicht bei dem Argument: was soll da noch passieren!

Spekulativ, aber nicht ohne Chance!

Damit kommen wir auf das aktuelle Chartbild zu sprechen. Der laufende Bärenmarkt ist im obigen Chart deutlich zu erkennen. In den vergangenen Tagen konnte sich die Aktie zwar etwas stabilisieren und auch einen Doppelboden ausbilden, für mittelfristig große Freudensprünge ist es jedoch noch viel zu früh. So fiel der Aktienkurs zuletzt auch unter den schon überwunden geglaubten Widerstandsbereich um 56,79 USD zurück. Seit Dienstag läuft jedoch ein neuer Versuch der Bullen, die Stabilisierung voranzutreiben. Hier eröffnen sich Potenziale auf 61-65 EUR. Der dortige Widerstandsbereich müsste nachhaltig überwunden werden, um weiteres Aufwärtspotenzial freizumachen.

Fazit: In Roku läuft aktuell ohne Zweifel ein Stabilisierungsversuch. Ob aus diesem heraus auch die große Trendwende gelingt, bleibt noch offen. Zu viel erwarten sollte man aber nicht. Spekulativ ist die Aktie interessant, solange 52 USD nicht bärisch gebrochen werden. Falls dies geschieht, rückt der Support ab ca. 49 USD noch einmal in den Mittelpunkt. Hier bestünde erneut eine Chance. Kurzum: Wer spekulativ unterwegs ist und auch mit einem Fehltrade umgehen kann, für den ist Doku oberhalb von ca. 52 USD interessant, denn wenn die Idee aufgeht, lockt ein schönes CRV.

