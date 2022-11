Mehr Verlierer als Gewinner im Depot? Versuche diese Strategie für mehr Erfolg an der Börse!

Als ich anfing, mich für Aktien zu begeistern, übte die Börse eine regelrechte Faszination auf mich aus. Und ich war mir damals absolut sicher, dass man als Aktieninvestor nicht allzu viel falsch machen kann. Aber diese Annahme war natürlich nicht ganz richtig,

Und wahrscheinlich erging es mir dann wie den meisten frischgebackenen Börsenneulingen. Die Angelegenheit gestaltete sich nämlich nicht unbedingt so, wie ich es mir anfangs vorgestellt hatte. Denn als die erwarteten Kursgewinne ausblieben, machte sich erst einmal so etwas wie Frustration bei mir breit.

Daraufhin hielt ich es für das Beste, eine Art Ursachenforschung zu betreiben. Und zwar, um herauszufinden, welche Anfängerfehler ich hier gemacht hatte. Ich vermute an dieser Stelle einmal, dass es auch aktuell nicht wenige neue Investoren gibt, die mit der bisherigen Kursentwicklung ihrer Aktien wohl eher nicht zufrieden sind.

Aber an der Börse ist nichts wichtiger als Erfahrung. Und so sollte man das Vergangene hinnehmen und sich darauf konzentrieren, was man zukünftig anders machen könnte. Aus diesem Grund wollen wir uns in diesem Artikel mit zwei Aspekten zu diesem Thema einmal kurz beschäftigen.

Besser eigene Gedanken als zu viel Beeinflussung

Da man sich ja gerade als Neueinsteiger erst einmal einen Überblick über das Große und Ganze verschaffen muss, ist man in dieser Phase sicherlich ganz besonders auf Informationen angewiesen. Aber Vorsicht, hier können durchaus Gefahren lauern.

Denn es taucht ja unweigerlich die Frage auf, wo man sich überhaupt mit seriösen Nachrichten versorgen kann. Meiner Ansicht nach werden von vielen dafür auch vermehrt Gruppen in sozialen Netzwerken oder auch Blogs genutzt, die sich mit dem Thema Aktien beschäftigen.

Doch ich persönlich würde gerade dort vorsichtig sein. Schließlich kann man die getroffenen Aussagen ja in der Regel kaum verifizieren. Weiterhin gehe ich davon aus, dass die meisten Mitglieder eher über ihre Erfolge mit gewissen Aktien berichten. Ihre größten Fehlgriffe sind dort wahrscheinlich eher weniger das Thema. Hier hat man es also relativ schwer, wenn man sich einen objektiven Überblick verschaffen möchte.

Aber für eine Investmententscheidung müssen auch die Artikel in den einschlägigen Finanzmagazinen nicht unbedingt geeignet sein. Denn eines darf man hier nie vergessen. Nämlich, dass viele Konzerne, über die man dort berichtet, auch gleichzeitig die größten Anzeigenkunden dieser Zeitungen darstellen.

Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin mir nicht sicher, ob vor diesem Hintergrund wirklich eine objektive Berichterstattung gegeben ist. Meiner Meinung nach könnte es also wesentlich besser sein, wenn man sich zum Thema Aktien seine eigenen Gedanken macht. Und sich wichtige Informationen beispielsweise direkt von der Webseite des jeweiligen Unternehmens besorgt.

Nicht jeden Trend mitmachen

Gehen wir als Zweites noch auf folgendes Phänomen ein. Hier geht es ganz einfach darum, dass man als Anleger das Gefühl hat, bei jedem heißen Trend mit dabei sein zu wollen. Unter Umständen könnte diese Vorgehensweise aber zu einem Problem führen. Denn so ist man ja schließlich gezwungen, sein Depot immer entsprechend auszurichten.

Es ist durchaus so, dass ich in meinen über 25 Jahren an der Börse sehr viele Trends habe kommen und auch wieder verschwinden sehen. Und mir wären ganz sicher irgendwann die finanziellen Mittel ausgegangen, hätte ich hier überall mit dabei sein wollen. Vor allem aber wage ich zu bezweifeln, ob ein Engagement überhaupt immer sinnvoll gewesen wäre.

Wenn nämlich der breite Markt auf einzelne sogenannte Trendwerte aufmerksam wird, ist ihr Kurs nicht selten schon sehr stark angestiegen. Bei einem Abflachen des entsprechenden Themas läuft man hier also immer Gefahr, herbe Kursverluste einstecken zu müssen.

Was könnte also der bessere Weg sein? Vielleicht, dass man sich bei seinen Investitionen lieber auf langfristige Entwicklungen konzentriert. Man kann zum Beispiel sicherlich davon ausgehen, dass die Menschen auch weiterhin konsumieren und Energie verbrauchen. Und auch die Digitalisierung und Automatisierung sollte wohl immer weiter voranschreiten.

Von diesen Entwicklungen kann man sicherlich nicht nur jetzt, sondern noch über einen längeren Zeitraum profitieren. Und auch wenn hier eventuell nicht unbedingt mit hohen Kursanstiegen in sehr kurzer Zeit zu rechnen ist, könnten meines Erachtens langfristig aber ansehnliche Renditen durchaus möglich sein. Und dies sollte dann mit den Jahren auch für einen entsprechenden Erfolg an der Börse sorgen.

