DAX: Viele Unsicherheiten

Der Deutsche Aktienindex DAX beendete die abgelaufene Handelswoche mit frischen Mehrmonatshochs, allerdings wachsen zeitgleich auch die Achtungszeichen baldiger Rücksetzer. Ein kleiner Anstieg wäre noch möglich, aber schon bald trifft das Barometer auf äußerst starke Hürden.

Auch die abgelaufene Handelswoche konnte der DAX mit einem satten Kursplus abschließen und begab sich über eine innere Trendlinie der letzten Tage auf 14.571 Zähler aufwärts. Aber bereits bei 14.709 Punkten verläuft das Junihoch und stellt eine kleinere Hürde dar, spätestens ab 14.818 Punkten und einem dort verlaufenden Horizontalwiderstand der letzten Monate sollten zwingend Gewinnmitnahmen einkalkuliert werden.

Auf der Unterseite findet das heimische Leitbarometer bereits bei 14.438 und darunter 14.226 Punkten recht zuverlässige Unterstützungen vor, unterhalb von 14.000 Punkten würde dagegen ein größerer Kursrutsch zurück auf den 200-Tage-Durchschnitt bei derzeit 13.655 Punkten drohen.

An der Datenfront geht es heute etwas ruhiger zu, erst um 10:00 Uhr wird die europaweite Geldmenge M3 per Oktober gemeldet, sofort im Anschluss die Höhe der Kredite an den privaten Sektor per Oktober. Zur Mittagsstunde stehen Großbritanniens CBI-Index Einzelhandelsumsätze per November auf der Agenda, um 14:30 Uhr geht es mit Kanadas Leistungsbilanzsaldo aus dem dritten Quartal weiter.