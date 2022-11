onvista Börsenfuchs: Gold verdient langfristig mehr Beachtung

Hallo Leute! Es gibt viele Gründe, die für langfristigen Goldbesitz sprechen. Und nur wenige dagegen. Ich gehöre seit eh und je zu den Befürwortern des edlen Metalls – insbesondere als Stabilisierungs- und Sicherheitselement in einem gut gemischten Portfolio. Motto: Gold ist das bessere Geld.

In der Öffentlichkeit kommt Gold jedoch zu kurz (verglichen mit anderen Anlageklassen). Gerade jetzt nehmen die internationalen Risiken zu (Ukraine-Krieg und Folgen, Ost-West-Spannungen, China/Taiwan). Deshalb greife ich eine aktuelle Analyse von Joe Foster auf, dem Portfoliomanager und Goldstrategen beim Amsterdamer ETF-Anbieter von Eck: Die geopolitischen Risiken eskalieren weiter.

Außerdem deuten mehrere aktuelle Kennzahlen deuten darauf hin, dass auch die makroökonomischen Risiken zunehmen, ergänzt Foster. Sowohl die VPI-Inflation als auch die PPI-Inflation lagen erneut über den Erwartungen. Zwei Risikobereiche, die unserer Meinung nach von den Märkten ignoriert werden, sind Schulden und internationale Währungen.

„Letzten Monat haben wir erwähnt, dass die höheren Zinsen den Schuldendienst der USA zum größten Posten im Bundeshaushalt werden lassen. Diese Probleme sind jedoch nicht auf die USA beschränkt, da viele Länder auf der ganzen Welt mehr Schulden angehäuft haben, allen voran die beiden größten Länder, die USA und China. Darüber hinaus wird der Schuldendienst einen viel größeren Teil des globalen BIP in Anspruch nehmen, da die bestehenden Schulden auf höhere Zinsen umgestellt werden.

An der Währungsfront haben viele den schwindelerregenden Anstieg des Dollars und die unaufhaltsamen Rückgänge vieler anderer Währungen rund um den Globus verfolgt. Ein Vergleich der Goldpreise in den Landeswährungen US-Dollar, Britischem Pfund Sterling sowie Japanischem Yen zeigt, dass sich diese historisch gesehen im Gleichschritt bewegten. „In letzter Zeit bestand zwischen Gold in US-Dollar und den beiden anderen Währungen jedoch eine bemerkenswerte Divergenz. Wir haben uns diesen Vergleich bis ins Jahr 1972 zurück angesehen und eine solche Divergenz hat es noch nie gegeben. Es handelt sich nicht um Schurkenstaaten, die von einem despotischen Diktator regiert werden, sondern um G7-Länder mit wichtigen Reservewährungen“, so der Goldexperte.

Diese Währungsverwerfungen spiegeln die außerordentlichen Risiken wider, denen die Welt heute ausgesetzt ist. „Während die USA Probleme mit der Inflation, der Verschuldung, der uneinigen Politik, der Kriminalität und dem schwächelnden Militär haben, haben andere Länder Probleme, die die Probleme der USA überwiegen, sodass Gold als lokaler sicherer Hafen einen Aufwärtstrend verzeichnen kann“, sagt Foster und fragt sich: „Wie lange können die USA noch relativ isoliert von den Krisen sein, die den Rest der Welt zunehmend heimsuchen?“