Zscaler-Aktie: Chartcheck vor den Zahlen

Zscaler Cloud Security ist ein cloudbasierter Service für Web-Security und Internetsicherheit. Zscaler bietet Websicherheit, Sandboxing, SSL-Prüfung, Virenschutz, sowie detaillierte Übersichten und Insights in die Benutzeraktivitäten rund um das Surf-Verhalten sowie die Nutzung von Cloud-Anwendungen.

Am kommenden Donnerstag kommt das im Nasdaq100-gelistete Unternehmen mit Quartalszahlen - wie ist die Zscaler-Aktie vor den Zahlen aus charttechnischer Sicht einzustufen?

Dreieckskonsolidierung vor den Zahlen

Die Zscaler-Aktie hatte in den vergangenen 12 Monaten zwischenzeitlich über 250 USD an Wert verloren und rutschte Anfang November zeitweise unter die Marke von 120 USD. Die anschließende Erholungsbewegung wird aktuell in einer bullisch zu interpretierenden Dreiecksformation konsolidiert.

Diese Art von Chartformation wird nach einem vorangegangen Anstieg in der Regel gen Norden hin aufgelöst. Auf der Oberseite hätte die Aktie aus charttechnischer Sicht kurzfristig Luft bis in den Bereich 155 - 165 USD - dort befindet sich ein recht signifikantes Widerstandscluster im Chartbild.

Zweiter Erholungsschub denkbar

Dennoch - kurzfristig stehen die Chancen nicht schlecht für einen zweiten korrektiven Erholungsschub in der Größenordnung von 15 bis 25 USD. Gut möglich, dass die am Donnerstag anstehenden Quartalszahlen der Impulsgeber für diese favorisierte Aufwärtsbewegung werden.

Schwache Zahlen dürften allerdings noch einmal einen Rücksetzer Richtung 115/25 USD zur Folge haben. Entsprechend bleibt der Wert aktuell nur etwas für sehr risikobewusste Marktteilnehmer.