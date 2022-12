124 Jahre eine Dividende: Doch das ist nicht der Grund, warum ich General Mills gekauft habe

General Mills (WKN: 853862) besitzt eine Dividende, die ist 124 Jahre alt. Und damit vermutlich älter als 99,999999 % der Weltbevölkerung. Ich könnte wahrscheinlich noch so manche Neun als Nachkommastelle hinzufügen. Jedoch ist das nicht das Thema … und auch nicht der Grund, warum ich die Aktie gekauft habe.

Doch hat das Management selbst einmal mehr darauf verwiesen, dass man eine solche Dividendenhistorie besitzt. Anlass ist die jüngste Bekanntgabe der Quartalsdividende. Erneut gibt es 0,54 US-Dollar je Aktie, die bei einem derzeitigen Kursniveau einer Dividendenrendite in Höhe von ca. 2,6 % entsprächen.

Beides sind jedoch keine Gründe, warum ich General Mills gekauft habe. Beziehungsweise, warum ich die Aktie unternehmensorientiert kaufen würde. Hier ist eine kurze Skizze meiner persönlichen unternehmensorientierten Investitionsthese. Auch im Hinblick auf die Bewertung.

General Mills: Es sind nicht 124 Jahre Dividende, die zählen!

Die 124 Jahre Dividende von General Mills mögen ganz gut aussehen. Trotzdem ist in diesem Kontext eine andere Kennzahl für mich relevanter. Nämlich, dass der US-Konzern ca. dreieinhalb Jahrzehnte die Ausschüttungssumme je Aktie mindestens konstant hielt. Das liefert Stabilität beim passiven Einkommen. Doch ist das auch nur ein Teil meiner Investitionsthese gewesen.

Bei meinen Käufen spielte insbesondere die Bewertung eine Rolle. Meine erste Position habe ich noch mit einer Dividendenrendite von über 5 % aufgebaut, die letzten Zukäufe mit ca. 3,5 % Dividendenrendite getätigt. Solche Werte und Kurs-Gewinn-Verhältnisse zwischen 10 und ca. 15 waren es, die mich in die Aktie trieben. Heute ist die Bewertung jedenfalls teurer, was wir bereits an der Dividendenrendite gesehen haben. Aber auch anhand eines Kurs-Gewinn-Verhältnisses von ca. 20 entdecken.

Unternehmensorientiert bleibt General Mills trotzdem interessant. Das Management hat, entgegen der Erwartung des Marktes, inzwischen erfolgreich ein Tiernahrungssegment aufgebaut, das deutlich zweistellige Wachstumsraten und Pi mal Daumen 600 Mio. US-Dollar Umsatz pro Quartal erwirtschaftet. Das ist ein Merkmal, um jetzt ein Wachstum über der Inflationsrate zu erzielen. Zumal es in diesem Geschäftsbereich sogar solide Pricing-Power gibt.

General Mills ist daher ein Name, der unternehmensorientierte Qualität bietet. Das Kernportfolio an starken Lebensmittelmarken bietet Pricing-Power und Stabilität, Tiernahrung und Convenience Stores hingegen solide Zuwächse. Das ist in Summe eine moderat wachsende Dividendenaktie. Wobei der Preis das inzwischen widerspiegelt.

Ein bisschen günstiger wieder attraktiver

Mir ist jedenfalls klar, dass General Mills unternehmensorientiert inzwischen zu meiner ersten Wahl gehört. Trotzdem ist mir die Bewertung inzwischen etwas zu teuer. Das heißt: Ich warte mit Zukäufen, bis die Aktie günstiger wird.

Wenn sich die Chance ergibt, kaufe ich trotzdem ein weiteres Mal. Aber, um das auch einmal ganz deutlich zu sagen: Die 124 Jahre Dividende sind für mich eigentlich nie ein Merkmal meiner Investitionsthese gewesen. Das ist lediglich ein gewisser Bonus.

